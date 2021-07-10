Светодиодная лента 5m в катушке, с контроллером, пультом и блоком питания.

Ширина ленты 1 см, толщина около 2мм, а длинна в бобине 4,5м. LED лента отлично подойдет для подсветки, поскольку имеет высокий уровень яркости и большой угол свечения равный 120°. На ленте расположены диоды трех цветов зеленый, синий, красный.

На задней поверхности уже нанесен клей, и все что необходимо - это снять защитную пленку и приложить светодиодную ленту к предварительно подготовленной поверхности. Лента работает от 12V постоянного тока, что обеспечивает безопасность и экономичность использования.

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Цена $3.32 - 41.65

Это самый простой датчик, который можно подключить к общей системе. Он состоит из выносного блока и небольшого датчика на длинном проводе, который фиксирует наличие воды. Такие датчики желательно устанавливать рядом с возможным местом протекания воды, например, в ванной комнате, туалете или на кухне. Работает датчик от одной батареи крона 9 В (не входит в комплект), батареи хватает примерно на один год работы. На блоке и датчике устройства налеплен двусторонний скотч для легкого монтажа на плоскую стену, также есть возможность при необходимости смонтировать устройство с помощью саморезов. При тревоге датчика звучит очень громкий сигнал тревоги 110 дБ и приходит сообщение на телефон.

Согласно инструкции требовалась программа SmartLife, но у меня уже стояла TuyaSmart. Подсоединилась без проблем, надо выбирать датчик (wi-fi).

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Заказавших уже 4477 человек, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $6.90

Автомобильный аварийный светильник включает в себя 11 супер ярких светодиода. Фонарь имеет 8 различных режимов работы, которые обеспечивают превосходную видимость на 360 градусов, чтобы вы и ваша семья были в безопасности. Питание от 3 батареек AA (не входят в комплект).

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Этот фонарь оснащен крючком и супер магнитом, супер-сильный магнит гарантирует надежное крепление на металлической поверхности. Крючок позволяет повесить его в любом месте.

Подходит для использования в помещении и на открытом воздухе: мастерская, кемпинг, аварийная ситуация, охота и т. д.

Заказавших уже 2695 человек, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $15.99

Очень полезная вещь, выглядит как обычный зонтик, в бардачке поместился без проблем. Швы все ровные, прошит хорошо, ничего не болтается. Отличная альтернатива всем привычной шторке гармошка, которая постоянно отваливается от солнца и болтается в багажнике или на заднем диване.

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Цена $2.39 - 13.44

Данный FM-модулятор подходит для любой машины, подключается он к прикуривателю. Два USB-разъема позволяют подключать флешку с музыкой и заряжать телефон. Через встроенный Bluetooth есть возможность подключиться к любому гаджету. Автомобильный плеер изготовлен из АБС-пластика. На корпусе есть небольшой дисплей, микрофон и кнопка ответа на звонок. Они нужны для комфортного общения во время езды.

Заказавших уже 5591 человек, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $7.28

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Доступный по цене качественный рюкзак для походов. На выбор в магазине предлагается несколько вариантов по цветовому оформлению рюкзака. Такое решение будет оптимальным выбором для похода и кемпинга, есть большое количество отделений, куда можно удобно расположить различные принадлежности. Производитель заявляет, что ёмкость составляет 40 литров. Заказов пока не так много, есть положительный отзыв.

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Цена $20.66

Компактная камера на подставке для наблюдения за домом. Гаджет имеет сенсор с 2К-разрешением, который обеспечивает чёткую картинку, а также ночной режим. Есть функция распознавания людей, управление со смартфона и интеграция с системами умного дома от Apple и Google.

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Цена $36.35

Сверла изготовлены из быстрорежущей стали с нанесением титанового покрытия. За счет этого долговечны в использовании. Шестигранный хвостовик позволяет применять метчик с дрелью, шуруповертом, перфоратором и электрической отверткой. У этого продавца можно взять комплект из 2-6 штук. Есть возможность заказать одно сверло. Отверстие нарезается под болт от М3 до М10.

Заказавших уже 11681 человек, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $1.11 - 8.04

Мужская кожаная поясная сумка из натуральной кожи. Удобная, крепится к ремню. Имеет небольшой размер, но в нее можно положить все необходимое, например, кошелек, мобильник, водительские права и прочую мелочевку.

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Цена $9.69 - 18.36

Данные шайбы чаще всего применяются для сборки мебельных конструкций. Эти крепежи устойчивы к воздействиям ультрафиолетового излучения, поэтому их можно использовать и для конструкций, которые будут размещаться на открытом воздухе.

Цвет: черный, белый, бежевый, серый, коричневый, темно-серый, темно-коричневый, бронзовый.

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Размер: 13x5 мм.

Заказавших уже 17572 человек, есть большое количество положительных отзывов.





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Цена $0.99 (100 шт.)

Общая длина: 158 мм. Длина клинка: 68 мм. Длина рукояти: 90 мм. Ширина клинка: 31 мм. Толщина клинка: 3 мм. Материал лезвия: Дамасская сталь. Твердость стали: 58-60HRC. Материал рукояти: Палисандр + сталь. Вес: 85г. Профиль клинка: Drop-Point.





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Цена $30.98