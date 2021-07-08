Qualcomm и ASUS сделали телефон для сообщества Snapdragon Insiders
Qualcomm в партнерстве с Asus создала телефон для своего сообщества Snapdragon Insiders. В телефоне будут представлены технологии в системе на кристалле (SoC) Qualcomm Snapdragon 888, такие как 5G, игры и многое другое.
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Компания из Сан-Диего, штат Калифорния, отметила, что телефон Snapdragon Insiders оснащен AI Engine 6-го поколения Qualcomm с производительностью AI 26 TOPS, технологией Snapdragon Sound для премиального звука и встроенным считывателем отпечатков пальцев 3D Sonic Sensor второго поколения Qualcomm.
Сам телефон выполнен в темно-синем цвете и оснащен тремя камерами на задней панели. На задней панели также есть сканер отпечатков пальцев и значок Snapdragon, который загорается, когда телефон включен. Телефон Qualcomm Snapdragon Insiders имеет 512 ГБ памяти, 16 ГБ оперативной памяти и работает под управлением стандартной ОС Android 11. Qualcomm указала, что работает над обновлением Android 12, но не предоставила подробностей о сроках.
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Что касается задней камеры, то три линзы оснащены процессором сигналов изображения Spectra 580 (ISP) Qualcomm. Камера способна снимать видео в формате 4K и 8K.
Графический процессор Qualcomm Adreno 660 обеспечивает работу OLED-дисплея 144 Гц. Компания рекламировала игровые преимущества, отметив поддержку технологии Game Quick Touch, которая увеличивает скорость отклика, а также затенение с переменной скоростью (VRS) для повышения производительности до 30 процентов.
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Те, кто купит телефон Snapdragon Insiders, получат несколько бонусов в коробке. Комплектация включает в себя зарядный блок мощностью 65 Вт и плетеный кабель USB-C, поддерживающий технологию Quick Charge 5 от Qualcomm, специальный резиновый бампер и активные беспроводные наушники Master & Dynamic MW08SI с активным шумоподавлением.
Наушники поддерживают 24-битный звук с частотой 96 кГц в высоком разрешении, потоковую передачу по Bluetooth со сверхнизкой задержкой, активное шумоподавление Qualcomm, эхоподавление и шумоподавление cVc. Qualcomm заявляет, что в наушниках используется маломощный Bluetooth Audio SoC QCC5141.
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Сегодня Qualcomm представила первый смартфон под собственным брендом. Телефон будет распространяться через интернет- магазин ASUSTek и других партнеров. Цена телефона 1499 долларов.
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