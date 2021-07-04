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TSMC разрабатывает 3-нанометровый производственный процесс. И сегодня Nikkei сообщил, что и Apple, и Intel станут первыми пользователями этой технологии. Это ясно показывает, насколько важна TSMC для американских компаний. Хотя правительство США делает все возможное, чтобы увеличить производство полупроводников в Америке, оно все еще далеко от этой цели. Первые коммерческие продукты, основанные на 3-нм техпроцессе TSMC, должны появиться во второй половине следующего года.

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Для тех, кто не знает, нм (нанометр) это ширина между транзисторами на кристалле. Логично, что меньшее количество этого процесса означает, что чип более продвинутый. Но мы также должны упомянуть, что чем меньше их количество, тем сложнее и дороже их построить. На данный момент самые передовые чипы используют 5-нм технологию TSMC.

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По сравнению с текущими чипами на основе 5 нм, чипы на основе 3 нм должны обеспечивать на 10-15% лучшую производительность и на 25-30% лучшее энергопотребление.

Хотя еще рано говорить о первых продуктах с 3-нм техпроцессом, Apple iPad, скорее всего, дебютирует с ними. В связи с этим iPhone следующего года будет поставляться с чипами, основанными на 4-нм техпроцессе.

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Мы упоминали, что Apple и Intel тесно сотрудничают с TSMC, чтобы выпустить первые 3-нм чипы. Но если Apple собирается выпустить с ней первые мобильные устройства, Intel разработает чипы для ноутбуков и серверов центров обработки данных. Intel, крупнейший американский производитель микросхем, потеряла лидирующие позиции на рынке.

Интересно, что AMD, которая является конкурентом Intel, в следующем году перейдет на технологию производства 5-нанометрового чипа TSMC для своих процессоров для ноутбуков. Но если AMD не опасна для Intel, то Nvidia ясно объявила, что перейдет на рынок серверных чипов, чтобы захватить долю рынка у Intel. Однако его первая микросхема серверного процессора будет использовать 5-нм технологию TSMC. Планируется, что он появится на рынке к началу 2023 года.





Наконец, мы должны понимать, что гонка за новейшими нанотехнологиями для производства чипов - это не только коммерческое занятие. Мы имеем в виду, что геополитика тоже имеет значение. Вот почему правительство США приняло пакет на 52 миллиарда долларов для инвестиций в полупроводниковую промышленность. США хочет восстановить лидерство в производстве микросхем.

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Кстати, Intel уже подтвердила, что работает с TSMC над линейкой продуктов 2023 года. Но поскольку в нем не указано, какую технологию производства они используют, было бы неправильно говорить, что это официальное подтверждение.