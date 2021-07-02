ZADAK объявляет о выпуске комплектов памяти Spark DDR5 емкостью 16 и 32 ГБ со скоростью до 7200 МТ/с
реклама
Компания ZADAK продемонстрировала свой комплект памяти Spark DDR5, работающий на платформе процессора Intel Alder Lake, с емкостью до 32 ГБ и скоростью 7200 МТ / с
Комплекты памяти ZADAK Spark DDR5 будут доступны объемом 16 ГБ и 32 ГБ. Скорость передачи будет варьироваться от 4800 МТ / с в стандартной комплектации до 7200 МТ / с в разгоне. Говорят, что эти скорости достигаются при значительно более низких напряжениях по сравнению с памятью DDR4 (1,1 В против 1,2 В). Другие функции будут включать PMIC (ИС управления питанием), который присутствует в самом модуле DRAM и помогает эффективно управлять энергопотреблением.
Что касается конструкции этой памяти Spark DDR5, ZADAK использует кожух белого цвета, который действует как рассеиватель тепла, и кожух из матового металла серого цвета. Есть также светодиоды RGB для тех, кто хочет добавить немного шика в свои ПК, но у вас также будет возможность отключить эти светодиоды, если вы стремитесь к минималистичному виду.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила