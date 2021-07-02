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Компания ZADAK продемонстрировала свой комплект памяти Spark DDR5, работающий на платформе процессора Intel Alder Lake, с емкостью до 32 ГБ и скоростью 7200 МТ / с

Комплекты памяти ZADAK Spark DDR5 будут доступны объемом 16 ГБ и 32 ГБ. Скорость передачи будет варьироваться от 4800 МТ / с в стандартной комплектации до 7200 МТ / с в разгоне. Говорят, что эти скорости достигаются при значительно более низких напряжениях по сравнению с памятью DDR4 (1,1 В против 1,2 В). Другие функции будут включать PMIC (ИС управления питанием), который присутствует в самом модуле DRAM и помогает эффективно управлять энергопотреблением.

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Что касается конструкции этой памяти Spark DDR5, ZADAK использует кожух белого цвета, который действует как рассеиватель тепла, и кожух из матового металла серого цвета. Есть также светодиоды RGB для тех, кто хочет добавить немного шика в свои ПК, но у вас также будет возможность отключить эти светодиоды, если вы стремитесь к минималистичному виду.

ZADAK заявляет, что тесно сотрудничает с такими производителями материнских плат, как ASUS, Gigabyte, MSI и ASRock, чтобы обеспечить совместимость и стабильность их модулей памяти DDR5. Ожидается, что комплекты памяти поступят на рынок до конца 2021 года, поэтому мы можем ожидать их в четвертом квартале 21 года, то есть примерно в то же время, когда будут запущены процессоры Intel Alder Lake.