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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: коврик для мыши, настольная лампа и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
[ ] для раздела Блоги
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-80 000р на RTX 3070 Gigabyte
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
RTX 3060 - цена снижена на порядок в Ситилинке

Супер яркий светодиодный прожектор

Многофункциональный супер яркий фонарь, расстояние луча превышает 500 метров. Работает от трех встроенных аккумуляторов 18650. Время работы до 6 часов. Заряжается через вход Mirco usb. Время зарядки: 5-8 часов. Четыре режима освещения (высокий-средний-низкий-стробоскоп). Подойдет для, охоты, ночной рыбалки, кемпинга и т. д.

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Цена $21.46 - 27.99

Складная настольная лампа

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Складной светильник в виде раскрытой книги, украсит гостиную или спальню. Смотрится необычно и красиво. Имеет три режима регулировки яркости. Его можно даже закрыть как обычную книгу. Может работать от встроенного аккумулятора 1700 mah до 8 часов. Время зарядки через USB: 5 часов.

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Цена $10.59 - 20.38

 Резиновый коврик для мыши с беспроводной зарядкой

Коврик размером 30 × 22 см поделён на две части. Первая предназначена для мышки, вторая же оснащена модулем для беспроводной зарядки смартфонов, поддерживающих данную технологию. Дальность действия сигнала — 6 мм. Это значит, что можно зарядить даже гаджет в чехле. Зарядный блок имеет световой индикатор. Красный цвет означает работу в режиме ожидания, а синий сигнализирует о зарядке. Кабель для подключения коврика к источнику питания есть в комплекте.

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Цена $9.59

Зарядное устройство Baseus 10000 мАч Power Bank 45 Вт

Перед Вами отличное зарядное устройство от известного Китайского бренда Baseus. Оно позиционируется, как устройство 2 в 1. С одной стороны - это обычный зарядник, а с другой - очень емкий Powerbank. Емкость аккумулятора - 10 000 мАч. Максимальная мощность этой зарядки - 45 Вт. Продается в двух цветах. Стоимость зарядного устройства составляет 3365 рублей + бесплатная Экспресс доставка.

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Цена $44.99

Автомобильный воздушный компрессор Baseus 

Размер прибора немного больше среднего смартфона. При этом компрессор может спокойно накачать шины авто, мотоцикла, скутера или велосипеда до нужного давления. Максимально это 3 “атмосферы”. За соблюдением давления можно следить по удобному дисплею с подсветкой. Управление простое всего несколькими кнопками. Есть встроенный фонарик с SOS режимом.

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Цена $45.89

Погодная станция

Цифровой прибор 3 в 1: термометр, гигрометр и часы. В часах можно выбрать 12 или 24 - часовой формат, настроить месяц и дату, установить будильник. Устройство оснащено жидкокристаллическими дисплеем. Размер дисплея 2,0-3,9 дюйма.

Основной источник питания — батарейка 1,5 в * 1 (размер AAA)(Не входит в комплект). У прибора низкое энергопотребление, батарея может работать в течение длительного времени. Прибор можно ставить на стол или вешать на стену.

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Цена $3.45 - 6.70

Настенный выключатель 

Встраиваемый выключатель, используется для управления различными приборами и бытовой техникой. Изготовлена из алюминиевого сплава. Есть защитный предохранитель питания на 10 ампер. Данный тип выключателя оснащен светодиодной подсветкой, которая легко сориентирует вас в темноте. Удобный и современный дизайн.

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Цена $2.11 - 13.50

Набор из 50 офсетных рыболовных крючков DONQL

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Добротные рабочие "офсетники" для джиговой ловли, которые оценит любой рыболов-спинннингист.

Сделаны они из углеродистой стали, поставляются в прозрачной пластиковой коробочке. Номер крючков может легко выбран рыбаком по их фото с приводимыми размерами. Например, длина крючков может быть указана от 23 до 51 мм. В отзывах на эти крючки рыболовы пишут, что они острые, прочные, упругие, сделаны аккуратно и качественно. Многие рыбаки берут данные крючки у этого продавца не в первый раз.

Заказавших уже 1743 человек, есть много положительных отзывов.

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Цена $1.67 - 5.00

Жидкая изоляция

Этот резиновый герметик предназначен для изоляции проводов, контактов на платах. Им можно заливать разветвительные коробки и многое другое. После применения он быстро высыхает. 

Актуально будет для уличных электромонтажных работ. Изоляционная жидкость имеет водоотталкивающий эффект, не боится солнечных лучей высоких и низких температурных режимов.

Жидкость подойдет даже для кабелей, где есть вибрация, она не разрушится и не треснет при движении. На сайте можно заказать тюбик или банку емкостью 30 и 125 мл.

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Цена $1.90

Нож-коготь

Нож, который порождает много негодования и интереса одновременно, - это складной керамбит. Чем же он примечателен? Все дело в механизме - данный нож имеет кинематический механизм открывания клинка. Придумал и воплотил в жизнь данную идею ножевой дизайнер с мировым именем - Джо Касвел.

Как заявляет автор: "Нож был разработан для спасателей, полицейских, силовиков, которые в своей работы используют керамбит и которым требуется именно такой режущий инструмент: удобный, надёжный, с мгновенным одноруким открыванием".

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Цена $11.04 - 15.29

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зелёный он бывший клоун и в президенты негодится,но это выбор Украинского народа
Известный блогер по прозвищу "Гоблин" назвал разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 нацистами
Kasyan
18:57
Ага конечно "прекращена" кури матчасть, она поддерживается параллельно с Win 8.1, только они платные, но уже есть лазейка! Все текущие карты Нвидиа и AMD поддерживаются Windows 7. https://overclockers...
Windows 11 не запустится на процессоре Ryzen 1600 и требует наличия модуля TPM 2.0
Ddosovich
18:55
Вы че маскали не любите царя своего?
Известный блогер по прозвищу "Гоблин" назвал разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 нацистами
wolfire
18:55
конкретно эти чуваки 60% от разработки точно, если учитывать что в нормальных играх уходит около 40% на раскрутку
Глава CD Projekt считает Cyberpunk 2077 стабильной, но пока не готов назвать сроки выхода дополнений
wolfire
18:54
сюжет реально стрёмный, нет динамики, персонажи вялые лохастые
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wolfire
18:54
потому что не надо было делать по никому не нужной настолке в которую никто никогда не играел и не знает, а сделать нормально всё с нормальным сюжетом
Глава CD Projekt считает Cyberpunk 2077 стабильной, но пока не готов назвать сроки выхода дополнений
b00german
18:53
Путинский холуй хуже украинской свиньи
Известный блогер по прозвищу "Гоблин" назвал разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 нацистами
Svarr51
18:53
Сейчас этот стецевский спермоглот методичку обновит и придет )))))
Известный блогер по прозвищу "Гоблин" назвал разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 нацистами
x.7
18:52
Есть другое отличие, для работы быстрой зарядки нужны аккумуляторы и конденсаторы на электрозаправке, которые надо где-то располагать и охлаждать. А для большого числа одновременно работающих зарядок ...
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