Samsung Galaxy Watch4 с новым 5-нанометровым процессором Exynos представят 28 июня
Ожидается, что Samsung объявит о выпуске Galaxy Watch4 на мероприятии Mobile World Congress (MWC) 2021, которое состоится 28 июня. Предыдущие утечки утверждали, что компания также анонсирует Galaxy Watch Active4 вместе с Galaxy Watch4. Однако, в более новых отчетах утверждалось, что Galaxy Watch4 и Watch Active4 - это не разные устройства, а одно и то же.
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По внешнему виду Galaxy Watch4 похож на Galaxy Watch3. Некоторые из спецификаций, упомянутых на задней стороне устройства, показывают, что оно будет иметь размеры 40 мм и 44 мм и будет предлагать такие функции, как водонепроницаемость 5 атм, долговечность MIL-STD-810G, Gorilla Glass DX + и GPS.
На правом краю Watch4 есть пара кнопок. Как сообщалось ранее, часы будут доступны в таких цветах, как черный, серебристый, темно-зеленый и розовое золото.
Предыдущие отчеты показали, что Galaxy Watch4 имеет 5-нм процессор. Что касается ОС, умные часы будут работать на настраиваемой платформе ОС Tizen-Wear. Остальные детали Watch4 еще не подтверждены.
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