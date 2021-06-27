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Samsung Galaxy Watch4 с новым 5-нанометровым процессором Exynos представят 28 июня

Представление Samsung Galaxy Watch 4 может состояться 28 июня в ходе выставки MWC 2021
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Ожидается, что Samsung объявит о выпуске Galaxy Watch4 на мероприятии Mobile World Congress (MWC) 2021, которое состоится 28 июня. Предыдущие утечки утверждали, что компания также анонсирует Galaxy Watch Active4 вместе с Galaxy Watch4. Однако, в более новых отчетах утверждалось, что Galaxy Watch4 и Watch Active4 - это не разные устройства, а одно и то же. 

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По внешнему виду Galaxy Watch4 похож на Galaxy Watch3. Некоторые из спецификаций, упомянутых на задней стороне устройства, показывают, что оно будет иметь размеры 40 мм и 44 мм и будет предлагать такие функции, как водонепроницаемость 5 атм, долговечность MIL-STD-810G, Gorilla Glass DX + и GPS.

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На правом краю Watch4 есть пара кнопок. Как сообщалось ранее, часы будут доступны в таких цветах, как черный, серебристый, темно-зеленый и розовое золото.

Предыдущие отчеты показали, что Galaxy Watch4 имеет 5-нм процессор. Что касается ОС, умные часы будут работать на настраиваемой платформе ОС Tizen-Wear. Остальные детали Watch4 еще не подтверждены.

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