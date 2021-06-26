Беспроводной геймпад Xbox получает ограниченное издание Space Jam 2
Если Вы поклонник Looney Tunes, то вы, скорее всего, с нетерпением ждете выхода Space Jam 2, также известного как Space Jam: A New Legacy, 16 июля. В преддверии премьеры фильма Xbox анонсировала ограниченную коллекцию Xbox Wireless. Контроллеры по мотивам фильма.
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Space Jam: новые эксклюзивные беспроводные контроллеры Xbox для Xbox доступны в трех версиях: Tune Squad, Server-verse и Goon Squad. Все три версии будут доступны 8 июля по цене 69,99 долларов за штуку.
Беспроводной контроллер отличается от штатного только окраской. Он работает не только с консолями Xbox через Xbox Wireless, но и с ПК с Windows 10, планшетами и устройствами Android через Bluetooth. Согласно Xbox, в будущем будет добавлена поддержка устройств iOS. Контроллер питается от батареек типа AA, что обеспечивает до 40 часов автономной работы.
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Xbox также сообщила, что игра Space Jam: A New Legacy будет доступна в раннем доступе по Game Pass.
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