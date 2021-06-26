Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Беспроводной геймпад Xbox получает ограниченное издание Space Jam 2

В преддверии премьеры фильма Xbox анонсировала ограниченную коллекцию Xbox Wireless
[ ] для раздела Блоги
+
-80 000р на RTX 3070 Gigabyte
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
RTX 3060 - цена снижена на порядок в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Если Вы поклонник Looney Tunes, то вы, скорее всего, с нетерпением ждете выхода Space Jam 2, также известного как Space Jam: A New Legacy, 16 июля. В преддверии премьеры фильма Xbox анонсировала ограниченную коллекцию Xbox Wireless. Контроллеры по мотивам фильма.

реклама

Space Jam: новые эксклюзивные беспроводные контроллеры Xbox для Xbox доступны в трех версиях: Tune Squad, Server-verse и Goon Squad. Все три версии будут доступны 8 июля по цене 69,99 долларов за штуку.

анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
<b>3070 Ti в Compeo за 110 000р</b>
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Беспроводной контроллер отличается от штатного только окраской. Он работает не только с консолями Xbox через Xbox Wireless, но и с ПК с Windows 10, планшетами и устройствами Android через Bluetooth. Согласно Xbox, в будущем будет добавлена поддержка устройств iOS. Контроллер питается от батареек типа AA, что обеспечивает до 40 часов автономной работы.

реклама


Xbox также сообщила, что игра Space Jam: A New Legacy будет доступна в раннем доступе по Game Pass.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
13
Репортаж с презентации ноутбуков и настольных ПК ASUS для бизнеса (III квартал 2021 года)
6
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
7
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
27
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Apex
17
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5700
8
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
30
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI
10
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
11
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 45
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
22 июня 2021 30
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на GeForce RTX 3070 Ti в РФ продолжают падать – с момента анонса видеокарта подешевела в 2 раза
30
Microsoft повысила системные требования новой ОС Windows 11, сделав её несовместимой со старыми ПК
115
Инсайдеры: NVIDIA не собирается выпускать RTX 4000 в 2022 и 2023 году
132
В сети Эфира стартовал тест снижающего доход майнеров апдейта EIP-1559 - сроки запуска и подробности
47
Большая партия видеокарт прибыла в Европу - GeForce RTX 3060 от 599 евро
33
«Ведьмак: Старый мир» за сутки установил рекорд предзаказов среди краудфандинговых проектов в России
+
Российские геймеры отказались покупать видеокарты GeForce RTX 3070 Ti за 105 000 рублей в DNS
44
Российские цены на лучшие майнерские модели GeForce RTX 3070 снижаются – скидки стартуют с 80 000 р
15
Redmi Note 9 Pro, Mi 10, Mi 9T и другие 47 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5
4
Расширенные системные требования Windows 11: наличие Secure Boot, UEFI и криптографического модуля TPM 2.0
84
Windows 11 не запустится на процессоре Ryzen 1600 и требует наличия модуля TPM 2.0
39
Microsoft официально представила Windows 11: новый дизайн, переработанный магазин приложений и многое другое
67
CD Projekt работает над продолжениями The Witcher и Cyberpunk 2077
10
В результате 5-кратного падения цен на Chia Coin жёсткие диски в РФ подешевели в 2 раза
24
Цены на видеокарты в РФ продолжают падать – GeForce RTX 3080 доступна по скидке до 130 000 рублей
32
Анонсирована Windows 11 – бесплатное обновление для владельцев Windows 10 выйдет осенью
7
Видеокарты GeForce RTX 3080 продолжают дешеветь – скидки до 130 000 рублей
26
Подарившая образ Димитреску актриса боится хоррор-игр
3
Видеокарты GeForce RTX 3070 подешевели на 50% за неделю
21
Ферма на заброшенном заводе в РФ добывает Эфириума на $30 000 в месяц – видео и обзор эффективности
22

Популярные статьи

Мои впечатления от перехода на 32-дюймовый монитор — почему это лучший апгрейд за много лет
173
Переходник из Китая M2 PCI-E для NVMe SSD - обзор и практическое применение
45
5 причин, по которым Windows 11 может повторить провал Windows 8 на рынке ОС
32
Изучаем, на что способен "гиперпень" в современных играх и неигровом ПО
25
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
7
Модернизация и апгрейд SFF ПК из солянки часть 2: Красный зверь возвращается
70
Репортаж с презентации ноутбуков и настольных ПК ASUS для бизнеса (III квартал 2021 года)
6
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
13

Сейчас обсуждают

Fixik DE
19:58
Смотрю разбераетесь в заглотах. Так держать.
Доходы майнеров продолжают ставить антирекорды – GeForce RTX 3080 окупается за 20 месяцев
Ацкий Сотона
19:53
Ладно , продолжу - скоро запускают стратАП , где геймеры добровольно - будут покупать видеокарты майнерам !
Windows 11 будет поставляться без браузера Internet Explorer
VII
19:52
АМД дала же китайцам какую-то версию серверного тредрипера для производства для внутреннего рынка. Может и радеон какой им перепал? Т.е. за пределами Китая его пока не увидим.
Китайская компания Biren Technology выпустит 7-нм видеокарту для конкуренции с NVIDIA и AMD
Every
19:48
Это может понять рядовой школьник и без подсказки, но не заглот, он в этой жизни уже вряд-ли чё поймет
Доходы майнеров продолжают ставить антирекорды – GeForce RTX 3080 окупается за 20 месяцев
REY_B_
19:48
Другие монеты не имеют столько капитализации. Как только майнеры начнут выкачивать из них реальное бабло, они тут же рухнут.
Доходы майнеров продолжают ставить антирекорды – GeForce RTX 3080 окупается за 20 месяцев
Райко Хикару
19:47
Очередной дешевый понтовщик. Носит же вас земля убогих.
Российские геймеры отказались покупать видеокарты GeForce RTX 3070 Ti за 105 000 рублей в DNS
ffa1978
19:42
много их было,например zenith portable,mitac,osborne.Ну а зеленые это роботроновские терминалы под ес и см
Мои впечатления от перехода на 32-дюймовый монитор — почему это лучший апгрейд за много лет
VRoman
19:41
Интел их вывалит в обозримом будущем, но вот Китайцам понадобится ещё с десяток лет чтобы догнать НВидиа и АМД даже при удвоенном темпе развития китайских GPU.
Появилось изображение первой китайской видеокарты начального уровня
ffa1978
19:40
16 из палитры в 64 у ега было
Мои впечатления от перехода на 32-дюймовый монитор — почему это лучший апгрейд за много лет
REY_B_
19:39
Эффективные мененгеры склонны вместо нормальной работы, упираться и отстаивать косяки как бараны. Виндовз ХР была последней виндой, в которой исправлялись косяки! Остальные имели кучи нововведений, но...
5 причин, по которым Windows 11 может повторить провал Windows 8 на рынке ОС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем