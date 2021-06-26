Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Если Вы поклонник Looney Tunes, то вы, скорее всего, с нетерпением ждете выхода Space Jam 2, также известного как Space Jam: A New Legacy, 16 июля. В преддверии премьеры фильма Xbox анонсировала ограниченную коллекцию Xbox Wireless. Контроллеры по мотивам фильма.

реклама

Space Jam: новые эксклюзивные беспроводные контроллеры Xbox для Xbox доступны в трех версиях: Tune Squad, Server-verse и Goon Squad. Все три версии будут доступны 8 июля по цене 69,99 долларов за штуку.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>3070 Ti в Compeo за 110 000р</b> RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Беспроводной контроллер отличается от штатного только окраской. Он работает не только с консолями Xbox через Xbox Wireless, но и с ПК с Windows 10, планшетами и устройствами Android через Bluetooth. Согласно Xbox, в будущем будет добавлена поддержка устройств iOS. Контроллер питается от батареек типа AA, что обеспечивает до 40 часов автономной работы.

реклама





Xbox также сообщила, что игра Space Jam: A New Legacy будет доступна в раннем доступе по Game Pass.