Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: лазерный уровень, кроссовки PUMA и другое
Запасной ключ от секреток
Секретки на колеса представляют собой комплект болта и гайки, для выкручивания которых необходим ключ со специальной конфигурацией. Если Вам нужен запасной ключ от секретки, Вы утеряли или сломали основной, что бы не покупать новый набор, его можно заказать в этом магазине. Магазин предлагает 20 головок, хорошего качества, со стандартными размерами.
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Цена $8.00
Самонивелирующийся лазерный уровень
Девайс для выполнения измерений во время строительных и монтажных работ, поможет в отделке стен, пола и потолков, при установках свай, опор, наведений различных конструкций, при укладке кирпичной кладки. Прибор имеет ножки для стабилизации его на земле, жидкостный уровень позволит точно выставить устройство на горизонтальной плоскости.
Его рабочая часть вращается на 360 градусов, обеспечивая точное наведение по 10 линиям. Он способен определить кривизну, отклонения по уровню, перепад высоты. Точность в пределах 1 мм. Работает от батареи, зарядка через адаптер питания от сети 220 вольт.
Заказавших уже 6135 человек, есть много положительных отзывов.
Цена $27.85 - 52.03
Лазерный дальномер
Лазерный смарт-дальномер — электронный измерительный инструмент, который позволит измерять линейные размеры, автоматически считать площадь поверхностей и объем помещений. Девайс имеет высокую чувствительность, обеспечивает высокую точность и управляется всего парой кликов. Для удобства работы данные с дальномера могут быть переданы на смартфон владельца. Лазерный дальномер работает с приложением MI Home. Дальность измерения 30 метров.
Заказавших уже 7584 человек, есть много положительных отзывов.
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Цена $28.69
Флеш-накопитель USB 3,0
Очень интересная флешка, которая напрямую может подключаться и к смартфону. Полностью универсальная, подойдет для компа, для Android и даже для Apple. Хотя придется скачивать приложение на Apple, чтобы флешка работала. Очень удобная вещь для хранения и передачи файлов.
Заказавших уже 2555 человек, есть много положительных отзывов.
Цена $4.36 - 19.99
Регулируемая накладка на липучке для кабеля
А это необычный мягкий кабель канал, сделанный из ткани. Кабель канал - на липучке. Поэтому, Вы легко сможете спрятать туда кабели, в любой момент. Ширина - 10 сантиметров. Продается рулоном по 1 метру. В наличии есть несколько вариантов, а также 2 цвета. Полный комплект обойдется Вам в 266 рублей.
Заказавших уже 2104 человек, есть много положительных отзывов.
Цена $2.46 - 3.51
Кроссовки PUMA 90s Runner SL
Кроссовки PUMA 90s по очень выгодной цене.
Отлично подходят для повседневной носки. Мягкие, не пропускают влагу и отлично держат стопу.
Цена: от 2690 рублей без промокода. Если есть промокод, выйдет еще дешевле.
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Заказавших уже 6135 человек, есть много положительных отзывов.
Цена $35.78 - 41.10
Чистящий ластик CellDeal
Популярный ластик для чистки обуви. Подходит и для верха, и для низа, т.е. подошвы(боковой части). Справляется с различной степенью загрязнений и потёртостей. Кусок большой, поэтому должно хватить надолго. Отзывы в основном положительные, но есть и те, кому товар не понравился. Видимо некоторые ожидают от него каких-то чудес.
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Заказавших уже 83097 человек, есть много положительных отзывов.
Цена $1.93
Обжимные клещи
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Эти обжимные клещи могут пригодиться электрикам или тем, кто любит поковыряться в проводке. С их помощью можно прессовать наконечники любого типа на кабельные жилы. Также они подойдут для соединения проводов с помощью гильзы. Инструмент изготовлен из углеродистой стали, сменные матрицы из высокопрочного металла. За счет пластиковых ручек с резиновыми вставками клещи отлично лежат в руке. На странице есть возможность выбрать комплектацию с разными матрицами под жилы от 0.25 до 6 мм. Заказать товар можно со склада Москвы, доставка будет быстрая.
Цена $8.77 - 34.81
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