Motorola отказывается от бренда Moto и G10 попадает в Россию как Lenovo K13 Note
То, что некоторые телефоны Motorola переименовываются в телефоны Lenovo для других рынков, больше не является новостью. Последний пример - Moto G10, который попал в Россию как Lenovo K13 Note.
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Lenovo K13 Note, анонсированный сегодня за 12 490 рублей (~ 170 долларов США), представляет собой бюджетный телефон 4G с 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем IPS и разрешением HD +. Он работает на Snapdragon 460 и поставляется в единой конфигурации с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Слот для карт MicroSD позволит пользователям добавить до 512 ГБ дополнительного хранилища.
На задней панели расположены четыре камеры, которые расположены вместе со светодиодной вспышкой в слегка выступающем корпусе. Основная камера - это 48-мегапиксельная матрица, а также сверхширокоугольная 8-мегапиксельная камера, 2-мегапиксельная макро-камера и 2-мегапиксельный датчик глубины. Спереди находится 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.
На задней панели телефона есть сканер отпечатков пальцев, аккумулятор емкостью 5000 мАч под пластиковым корпусом и поддержка зарядки 10 Вт через порт USB-C. Он также имеет аудиоразъем наверху и работает под управлением Android 11 из коробки.
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Lenovo сделала K13 Note доступным в тех же цветах Aurora Grey и Sakura Pearl, что и Moto G10. Вы можете приобрести Lenovo K13 Note в интернет-магазине Lenovo. Жемчужный вариант со скидкой может быть приобретен за 9 990 рублей (~ 137 долларов США) с сегодняшнего дня до 30 июня, в то время как цена на серый вариант будет снижена до 11 990 рублей (~ 164 доллара США).
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