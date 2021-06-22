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За прошедшие годы Xiaomi превратилась в бренд, с которым нужно считаться на рынке смарт-ТВ. Компания неизменно занимает первое место в категории Smart TV в Китае. Даже на индийском рынке за последнее время Xiaomi опередила Samsung. Компания продолжила расширять ассортимент своих продуктов как для Mi, так и для Redmi TV. Вскоре после запуска линейки Mi TV EA 2022 бренд собирается запустить серию Mi TV 6 в Китае.

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Xiaomi сообщила на официальном канале Weibo Mi TV, что серия TV 6 будет запущена в Китае 28 июля. В сообщении Weibo также указывалось, что телевизор не будет флагманской моделью, но бросит вызов высокому качеству изображения флагманских телевизоров за 1500$. Это также наводит на мысль, что он вряд ли будет иметь высокую цену. На рекламном плакате также показано, что бренд Xiaomi будет проштампован спереди и будет иметь подставку с плоским основанием.

Серия Mi TV 6 заменит серию Mi TV 5, которая впервые была запущена в ноябре 2019 года в Китае. В серии Mi TV 5 используется панель 4K QLED. Мы ожидаем, что эта будущая модель также будет оснащена премиальными панелями QLED от Samsung.

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К сожалению, других подробностей о серии Mi TV 6 на данный момент нет. Но что касается цены, модель Mi TV 5 начинается с 2999 юаней (~ 428 долларов). Мы также ожидаем, что стартовая цена новой серии TV 6 будет примерно в этом районе.