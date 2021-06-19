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YouTube близок к развертыванию поддержки видео "картинка в картинке" на iOS

Подписчики YouTube на iOS наконец-то смогут смотреть контент в окне «картинка в картинке»
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Видео «картинка в картинке» доступно на iOS и iPadOS с момента запуска iOS 14 в прошлом году. Однако разработчикам необходимо включить его, поэтому он по-прежнему работает не во всех видеоприложениях. Apple TV, Podcasts, Safari, FaceTime, iTunes, Disney +, Twitch и Netflix - вот некоторые примеры приложений, в которых вы, возможно, уже видели эту функцию.

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YouTube, несмотря на наличие функции «картинка в картинке» на Android, оставался ключевым препятствием - и так было до сих пор. Гигант видеостриминга сейчас внедряет эту функцию для пользователей iOS YouTube Premium. Однако, по сюжету, компания заявляет, что в будущем эта функция появится у всех пользователей YouTube в США на iOS, сообщает MacRumors.

Как подписчик YouTube Premium, который переключается между iOS и Android, я очень рад, что эта функция появится на iPhone. Я часто смотрю YouTube и люблю одновременно просматривать социальные сети, и маленькое окно «картинка в картинке» на Android идеально подходит для этого.

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