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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: умная розетка, кварцевые часы и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
[ ] для раздела Блоги
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Крутая 3060 намного дешевле 100 тр - ниже цен нет
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming

Воздушный насос

Портативный воздушный насос от Китайского бренда FLEXTAILGEAR. Работает от перезаряжаемого аккумулятора на 1300 мАч. Отличное решение для походов, занимает минимум места, и ничего не весит. В комплекте куча разных насадок, ремешок, проводок type-c, и мешочек для хранения. Можно использовать как ночник, или резервный фонарик. Светит достаточно ярко. Качество на высоте! Рекомендую не тратиться на бюджетный вариант, а купить сразу достойный продукт!

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Цена $23.75 - 31.99

Водонепроницаемый рюкзак с USB Kingsons

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Неплохой водонепроницаемый рюкзак с USB от бренда Kingsons. Прочная, водонепроницаемая ткань и проклеенные швы обеспечивают защиту содержимого от намокания. Такое решение будет полезным как для путешествий, так и для походов и пикников. В специальное отделение поместится ноутбук диагональю до 17 дюймов. На выбор есть большое количество вариантов по цветовому исполнению. Заказов уже 490, есть множество положительных отзывов.

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Цена $35.40 - 40.80

 Кварцевые наручные часы 

Часы с необычным циферблатом. Время нужно смотреть справа налево. Самый маленький кружок, как я понял, показывает последнюю цифру минут. Для удобства справа по центру сделано окошко, в которое помещаются все числа и цифры. Данная модель доступна только с кожаным ремешком. У продавца есть и другие похожие модели с подобным циферблатом, но изменённым дизайном.

анонсы и реклама
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
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В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
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-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

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Цена $4.74 - 5.98

Умная розетка работает с Amazon Alexa Google Home

 Интеллектуальная розетка для автоматического контроля домашней техники. Через приложение можно задавать таймер отключения или включения, назначить голосовую команду или привязать розетку к сети подобных устройств. Для подключения нужен только Wi-Fi. Приложение полностью на русском. Заказавших уже 10031 человек, есть много положительных отзывов.

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Цена $7.94 - 29.64

Умный беспроводной WIFI датчик открытия двери/окна

Беспроводной датчик контроля открытия\закрытия двери с магнитным элементом. Для полноценной работы необходимо наличие сети WIFI 2.4ГГц. Предназначен для удаленного контроля объекта с помощью смартфона с приложением Tuya. Когда вы находитесь в не дома, он будет направлять вам уведомление на телефон, когда дверь или окно открывается. В TuyaSmart показывает заряд батареек. От двух батарей AAA 1,5 V датчик может работать в течение 3-6 месяцев. Батарейки надо докупать отдельно. Инструкция на английском, но с понятными картинками. В Android приложении Tuya есть русский язык и подробные подсказки. Заказавших уже 3005 человек, есть много положительных отзывов.

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Цена $6.49 - 29.90

Швабра с ведром

Комплект состоит из швабры и двухкамерного ведра и позволяет мыть и отжимать одной рукой без усилий. Ручка регулируется по длине, под Ваш рост. Микрофибра хорошая, разводов не оставляет, собирает даже мелкий мусор. В набор входят дополнительные тряпочки. Заказавших уже 9655 человек, есть много положительных отзывов.

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Цена $13.85 - 27.49

MR.GREEN-кусачки для ногтей

Отличные кусачки для ногтей. Очень хорошо использовать для педикюра, особенно для тех у кого ногти толстые и твердые. Ими удобно обрезать ногти уголки которых вросли в кожу. По отзывам очень острые, ногти режут как бумагу. В наборе есть также стеклянная пилочка. Все находится в удобном футляре, поэтому удобно брать с собой в дорогу. Заказавших уже 9364 человек, есть много положительных отзывов.

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Цена $12.90 - 14.90

Гелевое мягкое седло для велосипеда

Внутренний слой выполнен из мягкого пенистого материала, а верх из кожи. По центру вентиляционное отверстие. Сидушка универсальная, подойдет всем. Удобнее заводских моделей. Пять расцветок на выбор. Заказавших уже 1466 человек, есть много положительных отзывов.

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Цена $9.28 - 9.36

Светодиодные лампы XSTORM

Светодиодные универсальные лампы. Их можно применять в качестве дневных ходовых огней, противотуманок, для габаритов, поворотников и т.д. Плюсы этих решений следующие: низкое потребление электричества, длительный срок службы. На странице товара можно выбрать понравившийся цвет и модель по цветовой температуре. Заказавших уже 2218 человек, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $8.12 - 8.97 / набор (2 шт.)

Фрезы "кукуруза"

CNC фрезы для гравировальной машины по дереву. Фрезы очень острые, материал карбид вольфрама. Режет чисто, работая по дереву - они почти "не убиваемые". Заказавших уже 1720 человек, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $1.75 - 15.66

Складной нож KERZEMAN

Клинок с прямыми спусками хорошо режет даже предметы с большим сечением, открывается нож при помощи флиппера с насечкой, а рукоять с подпальцевыми выемками гарантирует удобное и надёжное удержание.

 Полная длина: 212 мм. Длина клинка: 92 мм. Длина рукояти: 121 мм. Ширина клинка: 28 мм. Толщина клинка: 2,5 мм. Материал клинка: сталь D2. Материал рукояти: G10. Твердость стали: 59-60HRC. Вес: 88 г.

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Цена $21.97

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