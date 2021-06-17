Программное обеспечение Xbox Design Lab доступно для настройки контроллеров Xbox Series X и Series S
Microsoft объявила, что Xbox Design Lab, ее программное обеспечение для настройки контроллеров, позволяющее геймерам разрабатывать свои собственные контроллеры, теперь может использоваться для создания контроллеров Xbox Series X и Xbox Series S.
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Объявление было сделано во время мероприятия Xbox Games Showcase Extended, на котором мы впервые увидели недавно выпущенные контроллеры Xbox Series X.
Как и раньше, Design Lab позволит вам настроить несколько аспектов контроллера, включая цвет контроллера, кнопок, джойстиков и триггеров, а также лазерную гравировку на передней панели.
Тем не менее, недостатком является то, что контроллеры Xbox Design Lab немного дороже, особенно если вы выберете лазерную гравировку. Пользовательский контроллер стоит 79,98 долларов в США, по сравнению со стандартным 59,99 долларов, хотя следует отметить, что услуга доступна во всем мире, и ваши местные цены могут отличаться.
Когда Microsoft закрыла лабораторию Xbox Design Lab в сентябре прошлого года, мы знали, что это должно было произойти, потому что она готовилась к запуску нового оборудования: Xbox Series X и Xbox Series S, но тогда мы мало знали, насколько сложно будет получить это новое оборудование, как только оно выйдет.
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Похоже, что теперь Microsoft может производить как контроллеры, которые ей нужны внутри каждого нового пакета консоли, так и множество настраиваемых контроллеров.
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