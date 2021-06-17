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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: ТВ приставка, Usb-хаб и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
[ ] для раздела Блоги
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RTX 3060 намного дешевле 100 тр в Ситилинке
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Gigabyte 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке

Бутылка для воды

Отличная бутылочка для повседневного использования. Бутылка выглядит очень стильно и дорого. На бутылке есть мерная шкала, внутри сеточка(типа фильтра). Изготовлена из пластика хорошего качества. Имеется удобный ремешок для переноски. 16 цветов на выбор. Объем: 350/500/650/1000 мл.

Посылка приходит в красивой фирменной коробке, бумажная инструкция на английском языке с подробными рисунками разных видов бутылок и объяснением, - что такое тритан, из которого сделана бутылка. Заказавших уже 6619 человек, есть много положительных отзывов.


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Цена $9.25 - 12.99

ЦЕНА:US $8.20 - 11.51 - 21 июня, 10:00 (МСК)

ТВ приставка Android 9,0 HK1 LITE

Универсальная ТВ-приставка с AliExpress работает на 4-ядерном процессоре RK-3328A и поддерживает все популярные форматы и видеохостинги от IPTV до YouTube. 2-гигабайтной оперативной памяти в совокупности со встроенным хранилищем на 16 ГБ, которое имеет возможность расширения за счёт карты памяти, более чем достаточно для полноценного функционирования устройства без сбоев и заминок. Wi-Fi рассчитан на один диапазон на 2,4 ГГц, но и этого будет вполне достаточно. Есть здесь и все необходимые USB-порты, включая представителей третьего поколения, а также прямой выход в интернет с максимальной скоростью передачи данных 100 Мбит/с.

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
-30 000р на 14Tb Toshiba
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
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В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate

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Цена $25.22 

ЦЕНА:US $22.96 - 21 июня, 10:00 (МСК)

Модель спортивного автомобиля

Это классный конструктор для детей от компании cada. В описании указано, что он совместим с LEGO. Конструктор представляет собой посылку из 325 или 289 строительных блоков, после сборки которых, Вы получите радиоуправляемую машинку (2 модели на выбор - желтая и синяя). В комплекте, также, идет пульт ДУ. А еще, машинкой можно управлять прямо со смартфона.

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Цена $15.52 - 17.99

ЦЕНА:US $14.11 - 21 июня, 10:00 (МСК)

Электронные часы

Данная модель стоит чуть больше 400 руб. Имеет функцию подсветки дисплея, секундомер и будильник. Ремешок изготовлен из полиуретана. Корпус довольно крупный и дисплей тоже, время видно отлично. В подарок кладут запасную батарейку, но учитывая как долго ходят электронные часы, такой подарок не совсем к месту. Часы заказали почти 5 тысяч человек. Есть несколько вариантов расцветки ремешка.

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Цена $5.45 - 5.94

ЦЕНА:US $4.80 - 5.23 - 21 июня, 10:00 (МСК)

Usb-хаб адаптер 6 в 1

Адаптер для внешних носителей информации, служит в качестве передачи данных на карты памяти, а также в компьютер. Разветвитель позволит подключать такие распространённые интерфейсы как usb, type c, hdmi, sd. Многофункциональный вариант передачи данных на скорости до 5 г бит в секунду.

Поддерживает быструю зарядку мощностью до 100 ватт. Можно сопрягать с различными мультимедийными устройствами, такими как наушники, внешний диск, мышь, клавиатура, колонки и прочие периферийные потребители. Изготовлен из металлического сплава, компактный.

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Цена $7.52 - 13.16

ЦЕНА:US $7.36 - 12.88 - 21 июня, 10:00 (МСК)

Комплект перезаряжаемых батарей

В наше время без батареек на 1.5 вольта просто не обойтись, они используются практически в любой электронике. Нашел для вас комплект перезаряжаемых алкалиновых батареек. Они изготовлены с целью многоразового использования, правда для зарядки нужно отдельно покупать специальное устройство. Продавец предлагает разную комплектацию батареек типа АА и ААА. Вы можете заказать на сайте упаковки от 4 до 40 штук сразу. В наборах идут аккумуляторы на 3000 и на 3800 мАч. Стоят не дорого, в наших магазинах вы однозначно переплатите.

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Цена $2.58 - 13.33

ЦЕНА:US $2.10 - 10.85 - 21 июня, 10:00 (МСК)

Аэратор для кухонного смесителя Perfect

Аэратор с двойной струей Perfect устанавливается на носике смесителя для ограничения потока воды. Оснащен поворотным шарниром с вращением на 720 градусов. Имеет наружную присоединительную резьбу размером М24, внутреннюю М22. 

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Проходя через отверстия, вода насыщается пузырьками воздуха, за счет смешивания воды с воздухом струя становится более мягкой и объемной. Экономия затрачиваемой воды составляет до 50% ~ 80%.

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Цена $10.00

ЦЕНА:US $9.88 - 21 июня, 10:00 (МСК)

Подтяжки для рубашки мужские регулируемые, 2 шт.

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Надеваются на бедра, удобно регулируются и поддерживают вашу рубашку так, чтобы она не торчала из-под ремня. Очень удобная и полезная вещь.

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Цена $3.22 - 6.38 / набор (2 шт.)

ЦЕНА:US $3.13 - 6.20 - 21 июня, 10:00 (МСК)

Карманный нож для повседневного использования

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Green Thorn Overkill Fin это городской тактик, с клинком из проверенной временем стали D2. Профиль клинка drop point, спуски высокие и прямые, благодаря этому нож обладает прекрасным контролируемым резом. Клинок обладает хорошей проникающей способностью.

Общая длина: 220 мм. Длина клинка: 98 мм. Длина рукояти: 121 мм. Толщина клинка: 4 мм. Ширина клинка: 25 мм. Материал клинка: сталь D2. Твердость: 59-60hrc. Вес нетто: 138 г. Материал рукояти: TC4 Титан.

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Цена $76.50

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ЦЕНА:US $72.25 - 21 июня, 10:00 (МСК)

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