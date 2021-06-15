Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стоимость биткоина выросла после заявления Маска о возможности оплаты криптовалютой за автомобили

Биткоин вырос более чем на 9 процентов после этого сообщения, превысив свою 20-дневную скользящую среднюю цену
[ ] для раздела Блоги
6
РУХНУЛА цена RTX 3060 ниже цены 2060
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Биткоин достиг двухнедельного пика - всего 40000 долларов в понедельник после очередных выходных, когда он отреагировал на твиты от босса Tesla Илона Маска, который парировал критику по поводу своего влияния на рынке и сказал, что Tesla продала биткойны, но может возобновить транзакции.

реклама

Биткойн рос в цене в течение нескольких месяцев с тех пор, как в феврале Tesla объявила о покупке биткойнов на сумму 1,5 миллиарда долларов и заявила, что примет криптовалюту в качестве оплаты. Позже он сказал, что производитель электромобилей не примет биткойн из-за опасений по поводу того, что добыча валюты требует большого использования энергии и способствует изменению климата.

«Когда появится подтверждение разумного (~ 50 процентов) использования чистой энергии майнерами с положительной тенденцией в будущем, Tesla возобновит разрешение транзакций с биткойнами», - написал Маск в воскресенье в Twitter.

анонсы и реклама
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-30 000р на 14Tb Toshiba
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
-25 000р на 3070 MSI Gaming
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз


Биткойн вырос более чем на 9 процентов после этого сообщения, превысив свою 20-дневную скользящую среднюю цену.

реклама

«В минувшие выходные рынок пережил еще один раунд коррекции… пока твит Илона Маска о повторном приеме BTC для покупок Tesla не изменил настроения», - сказал Бобби Онг, соучредитель сайта криптоаналитики CoinGecko.

Он сказал, что рынок также поддерживается компанией-разработчиком программного обеспечения и крупным спонсором биткойнов MicroStrategy, которые собрали полмиллиарда долларов для покупки биткойнов.


Биткойн вырос примерно на 33 процента в этом году, но рухнул с рекордного пика, превышающего 60 000 долларов на фоне жестких мер регулирования в Китае и явно колеблющегося энтузиазма Маска по этому поводу. Акции Telsa упали примерно на 30 процентов с момента покупки компанией биткойнов.

реклама

Твит Маска был сделан в ответ на статью, основанную на замечаниях Магды Вежицкой, главы компании по кибербезопасности Syngia, которая в радиоинтервью на прошлой неделе обвинила его в «манипулировании ценами» и продаже «большой части» его разоблачений.


В мае Маск написал в Твиттере, что Tesla «не будет продавать биткойны» и «не продавала никаких биткойнов», но инвесторы с нетерпением ждут следующего отчета о доходах Tesla, который должен выйти в следующем месяце, чтобы узнать об изменениях в своей позиции.

Другие криптовалюты были стабильными после прибылей на выходных: эфир составил 2491 доллар, а единовременная покупка Маска любимого Dogecoin составила около 32 центов США на криптовалютной бирже Binance.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
7
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
45
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F17 (FX706HE)
11
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X
16
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
30
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
24

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 38
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 30
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 45
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 24
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
227
Все смартфоны Xiaomi сломались после обновления прошивки MIUI 12 / MIUI 12.5
28
GeForce RTX 3060 вернулась в магазины РФ и стоит на 35 000 рублей дешевле GeForce RTX 2060
43
Падение рынка криптовалют сделало многие монеты неприбыльными, а майнеры теряют по $80 в месяц
50
Реальные покупатели GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р делятся фотографиями и личным опытом на сайте DNS
59
Падение цен на видеокарты продолжается – GeForce RTX 3060 уже стоят дешевле, чем GeForce RTX 2060
18
GeForce 3070 Ti майнит всего $3 в сутки, греется до сотни и не отбивает вложения по мнению SS.miner
49
Флешмоб на Avito - геймеры против перекупщиков видеокарт
87
Видеокарты GeForce RTX 3070 Ti массово появляются в продаже и стоят дешевле обычных GeForce RTX 3070
36
Наиболее популярные инженерные коды для смартфонов OnePlus, Samsung и Xiaomi на Android
2
Биткоин перейдёт на новый алгоритм Taproot, что повысит анонимность и снизит цену транзакций
25
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: старт предзаказов и системные требования — Radeon RX 5700XT и GeForce RTX 2070 Super должно хватить
57
Медная крышка для процессоров AMD Ryzen оценена в $25
19
NVIDIA намеревается ограничить поставки GeForce RTX 2060, чтобы освободить дорогу для GeForce RTX 3060
11
Windows 10 не вечна — известна дата прекращения её поддержки
5
Starfield выйдет спустя ровно 11 лет после The Elder Scrolls V Skyrim
4
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
88
Redmi Note 7, Mi 8 и другие 12 смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат MIUI 12.5
6
Геймплейный трейлер вдохновлённой «Героями Меча и Магии» стратегии Songs of Conquest
3
Huawei готова сохранить HiSilicon любой ценой
3

Популярные статьи

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30
"Олды vs Ньюфаги": пять кулеров-"толстяков" vs R7-3700 Pro
75
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5
Скидки на Windows 10 – ключи для изданий Pro и Home продаются менее чем за 10 долларов
Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
7
Sniper Ghost Warrior Contracts 2: трудная работа
11
Обзор и тест оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
5
Обзор планшета Lenovo Tab P11 TB-J606L 128Gb LTE производства 2021 года
2

Сейчас обсуждают

Евгений Сардак
07:20
Именно так я и сделал.
Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
Petrov Roman
07:15
100 фпс на этом разрешении) На ультрах)))))) НА 2080TI))))))))))))))))) Ахаха. Сразу советую посетить Строберри и Сен Дени, чтобы разрушить все свои мечты о жестокий камень под названием 40 фпс и люты...
Rainbow Six Siege получила поддержку NVIDIA DLSS: рост производительности в 4K составляет до 50 %
Сергей Кузнецов
07:14
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус )) Скоро опять что нить отмочит и цена упадет, а выиграет только он.
Стоимость биткоина выросла после заявления Маска о возможности оплаты криптовалютой за автомобили
Зеновий Радеонович
07:12
дрочильня - серия асасинов. А тут просто чуть более высокий порог вхождения
Долгожданная Elden Ring в деталях: шесть регионов, свобода исследования и минимум 30 часов на прохождение
Petrov Roman
07:10
Там не то что мыло, там артефакты какие-то. Но не везде, конечно. В радуге на это пофиг, там всё слишком быстро происходит
Rainbow Six Siege получила поддержку NVIDIA DLSS: рост производительности в 4K составляет до 50 %
Petrov Roman
07:09
И охота же вам заниматься этим онанизмом))
Rainbow Six Siege получила поддержку NVIDIA DLSS: рост производительности в 4K составляет до 50 %
Агалар Малхасов
07:07
У меня все супер работает после обновления. Redmi 9T
Все смартфоны Xiaomi сломались после обновления прошивки MIUI 12 / MIUI 12.5
Михаил
07:07
Видеокарт вам больше не увидеть. Теперь видеокарты будут только на распродажах в ДНС. Будут как птицам по зернышку выкидывать, по одной. Ухаха. По 100-300 тысяч только ненормальные карты будут покупат...
Стоимость биткоина выросла после заявления Маска о возможности оплаты криптовалютой за автомобили
Lamerusha Lat
07:05
Опять этот наркоман манипулирует курсом.
Стоимость биткоина выросла после заявления Маска о возможности оплаты криптовалютой за автомобили
Anton Gushin
07:01
О... еще один криптоаналитик, всё проще, баблишко из эфира перенесли в биток некоторые люди, ещё до заявления Маска.
Стоимость биткоина выросла после заявления Маска о возможности оплаты криптовалютой за автомобили
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем