Стоимость биткоина выросла после заявления Маска о возможности оплаты криптовалютой за автомобили
Биткоин достиг двухнедельного пика - всего 40000 долларов в понедельник после очередных выходных, когда он отреагировал на твиты от босса Tesla Илона Маска, который парировал критику по поводу своего влияния на рынке и сказал, что Tesla продала биткойны, но может возобновить транзакции.
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Биткойн рос в цене в течение нескольких месяцев с тех пор, как в феврале Tesla объявила о покупке биткойнов на сумму 1,5 миллиарда долларов и заявила, что примет криптовалюту в качестве оплаты. Позже он сказал, что производитель электромобилей не примет биткойн из-за опасений по поводу того, что добыча валюты требует большого использования энергии и способствует изменению климата.
«Когда появится подтверждение разумного (~ 50 процентов) использования чистой энергии майнерами с положительной тенденцией в будущем, Tesla возобновит разрешение транзакций с биткойнами», - написал Маск в воскресенье в Twitter.
Биткойн вырос более чем на 9 процентов после этого сообщения, превысив свою 20-дневную скользящую среднюю цену.
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«В минувшие выходные рынок пережил еще один раунд коррекции… пока твит Илона Маска о повторном приеме BTC для покупок Tesla не изменил настроения», - сказал Бобби Онг, соучредитель сайта криптоаналитики CoinGecko.
Он сказал, что рынок также поддерживается компанией-разработчиком программного обеспечения и крупным спонсором биткойнов MicroStrategy, которые собрали полмиллиарда долларов для покупки биткойнов.
Биткойн вырос примерно на 33 процента в этом году, но рухнул с рекордного пика, превышающего 60 000 долларов на фоне жестких мер регулирования в Китае и явно колеблющегося энтузиазма Маска по этому поводу. Акции Telsa упали примерно на 30 процентов с момента покупки компанией биткойнов.
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Твит Маска был сделан в ответ на статью, основанную на замечаниях Магды Вежицкой, главы компании по кибербезопасности Syngia, которая в радиоинтервью на прошлой неделе обвинила его в «манипулировании ценами» и продаже «большой части» его разоблачений.
В мае Маск написал в Твиттере, что Tesla «не будет продавать биткойны» и «не продавала никаких биткойнов», но инвесторы с нетерпением ждут следующего отчета о доходах Tesla, который должен выйти в следующем месяце, чтобы узнать об изменениях в своей позиции.
Другие криптовалюты были стабильными после прибылей на выходных: эфир составил 2491 доллар, а единовременная покупка Маска любимого Dogecoin составила около 32 центов США на криптовалютной бирже Binance.
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