NVIDIA сокращает поставки RTX 2060 в этом месяце, чтобы увеличить выпуск серии GeForce RTX 30
NVIDIA, возможно, планирует увеличить производство своих графических процессоров серии GeForce RTX 30, прекратив поставки своих старых графических процессоров. Отчет исходит от ITHome, который заявляет, что технические специалисты в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидают, что NVIDIA сократит поставки старых графических процессоров вдвое, чтобы сосредоточиться на своих совершенно новых чипах.
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В этом месяце NVIDIA планирует отдать приоритет поставке GeForce RTX 30 Series, увеличение производственных мощностей для графических процессоров Ampere может привести к улучшению запасов и цен во втором полугодии 2021 года.
Ранее в этом году NVIDIA повторно представила свои старые карты серий GeForce RTX 20 и GeForce GTX 16, такие как RTX 2060, GTX 1660 SUPER, GTX 1650 Ti и т. Д. Зеленая команда сделала это по нескольким причинам, основная из которых - криптоситуация. NVIDIA еще не выпустила серию CMP и очень старалась что-то предложить геймерам. Однако их стратегия не была столь успешной, поскольку майнеры по-прежнему поглощали любые графические процессоры, которые могли попасть в их руки.
Теперь, когда серия CMP официально представлена, NVIDIA решила переориентировать свои игровые поставки на графические процессоры Ampere. Конечно, архитектура Тьюринга по-прежнему будет производиться для пользователей майнинга криптовалют и по заказу, криптовалюта сильно упала за последние несколько недель и, похоже, не восстанавливается. Это заставило NVIDIA в очередной раз прекратить производство своих старых графических процессоров и перейти на компоненты следующего поколения, такие как видеокарты серии GeForce RTX 30 на базе Ampere.
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Начиная с этого месяца, поставки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2060 сократятся вдвое, а также значительно сократятся поставки основным партнерам. Производственные мощности, которые откроются с этим шагом, будут отданы графическим процессорам серии GeForce RTX 30 на базе архитектуры Ampere. Это все еще оставляет в производстве серию GeForce GTX 16, но ожидается, что их выпуск будет остановлен в ближайшие месяцы. Это еще больше расширит производственные мощности для чипов GeForce RTX 30, и мы можем увидеть, что цена / доступность начнут нормализоваться ко второй половине 2021 года.
NVIDIA уже реализовала свою технологию LHR Lite Hash Rate в своих новых графических процессорах Ampere, которые ограничивают майнинг в различных алгоритмах криптовалюты. Реализация LHR еще предстоит обойти, и это действительно хороший знак, и мы надеемся, что так и останется. Линейка CMP также хорошо продавалась, о чем сообщалось в последних финансовых результатах NVIDIA, так что в целом дела идут стабильными темпами, но для устранения нехватки графических процессоров потребуется некоторое время.
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