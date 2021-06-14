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NVIDIA, возможно, планирует увеличить производство своих графических процессоров серии GeForce RTX 30, прекратив поставки своих старых графических процессоров. Отчет исходит от ITHome, который заявляет, что технические специалисты в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидают, что NVIDIA сократит поставки старых графических процессоров вдвое, чтобы сосредоточиться на своих совершенно новых чипах.

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В этом месяце NVIDIA планирует отдать приоритет поставке GeForce RTX 30 Series, увеличение производственных мощностей для графических процессоров Ampere может привести к улучшению запасов и цен во втором полугодии 2021 года.

Ранее в этом году NVIDIA повторно представила свои старые карты серий GeForce RTX 20 и GeForce GTX 16, такие как RTX 2060, GTX 1660 SUPER, GTX 1650 Ti и т. Д. Зеленая команда сделала это по нескольким причинам, основная из которых - криптоситуация. NVIDIA еще не выпустила серию CMP и очень старалась что-то предложить геймерам. Однако их стратегия не была столь успешной, поскольку майнеры по-прежнему поглощали любые графические процессоры, которые могли попасть в их руки.

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Теперь, когда серия CMP официально представлена, NVIDIA решила переориентировать свои игровые поставки на графические процессоры Ampere. Конечно, архитектура Тьюринга по-прежнему будет производиться для пользователей майнинга криптовалют и по заказу, криптовалюта сильно упала за последние несколько недель и, похоже, не восстанавливается. Это заставило NVIDIA в очередной раз прекратить производство своих старых графических процессоров и перейти на компоненты следующего поколения, такие как видеокарты серии GeForce RTX 30 на базе Ampere.

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Начиная с этого месяца, поставки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2060 сократятся вдвое, а также значительно сократятся поставки основным партнерам. Производственные мощности, которые откроются с этим шагом, будут отданы графическим процессорам серии GeForce RTX 30 на базе архитектуры Ampere. Это все еще оставляет в производстве серию GeForce GTX 16, но ожидается, что их выпуск будет остановлен в ближайшие месяцы. Это еще больше расширит производственные мощности для чипов GeForce RTX 30, и мы можем увидеть, что цена / доступность начнут нормализоваться ко второй половине 2021 года.

NVIDIA уже реализовала свою технологию LHR Lite Hash Rate в своих новых графических процессорах Ampere, которые ограничивают майнинг в различных алгоритмах криптовалюты. Реализация LHR еще предстоит обойти, и это действительно хороший знак, и мы надеемся, что так и останется. Линейка CMP также хорошо продавалась, о чем сообщалось в последних финансовых результатах NVIDIA, так что в целом дела идут стабильными темпами, но для устранения нехватки графических процессоров потребуется некоторое время.