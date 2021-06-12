Плоская фляга MOCHIC - когда на счету каждый сантиметр полезного пространства в сумке или рюкзаке. Объём фляги 380 миллилитров. Есть ремешок для удобства ношения. В наличии четыре расцветки на выбор. Можно выбрать с тканевым чехлом в комплекте. Цена не из дешёвых, но это объясняется материалом, из которого изготовлена фляга. Используется прочный пластик, именуемый тританом. Он отличается высокой прочностью и устойчивостью к запахам.

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Цена $16.94 - 20.94

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Представляю Вам классный мини ПК от Китайского бренда Mele. Он продается в двух вариантах - с процессором Intel Celeron J4105 или с процессором Intel Celeron J4125. Объем ОЗУ - 8 гигабайт, SSD - 128 гигабайт. Графика - встроенная. Предустановлена ОС Windows 10 Pro 64 bit. Из интерфейсов тут есть 1xHDMI (с поддержкой 4К видео), 1xVGA, 2xUSB2.0, 2xUSB3.0, 1xUSB TypeC, 1xAUX, 1 слот для TF карты, 1xLAN. Модули WiFi и Bluetooth - встроены. Стоимость компьютера, в комплектации с J4125, составляет 17 476 рублей.

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Цена $227.19 - 234.29

Робот-пылесос Xiaomi может быстро и качественно выполнить сухую и влажную уборку помещений. В этой модели пылесоса установлено 11 датчиков, которые обнаруживают препятствия, в том числе датчики предупреждающие о ступеньках. Пылесос уверенно ориентируется в пространстве и выбирает оптимальный маршрут, чтобы сделать уборку с минимальными затратами времени. Заряда аккумулятора хватит примерно на полтора часа. Когда батарея садится, девайс самостоятельно направляется к базовой станции и подсоединяется к зарядному устройству. Есть русская озвучка и подключается к региону Россия, настраивается в приложении. Заказавших уже 3009 человек, есть много положительных отзывов. За 10500 аналогов в других магазинах не найти.

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Цена 10589 руб.

Представляю Вам классный игровой корпус, предназначенный для самостоятельной сборки компьютера. Это продукт Китайского бренда darkflash. Корпус типа FullTower, форм фактор ATX. Изготовлен из алюминиевого сплава. Левая стенка изготовлена из закаленного стекла. На передней панели расположены порты USB2.0 и 3.0, а также аудио выходы. Корпус поддерживает установку системы водяного охлаждения. Стоимость составляет 10 145 рублей.

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Цена $135.29 - 136.65



Рюкзак изготовлен из водонепроницаемой ткани, все швы герметизированы, чтобы избежать проникновения воды. В рюкзаке имеется множество внутренних отделений, включая место для ноутбука, и внешние карманы, среди которых есть потайной на спине. На выбор два размера: 27 × 12 × 38 см и 31 × 15 × 41 см.

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Цена $14.89

Универсальный водонепроницаемый чехол со светоотражающей полосой. Внешний слой изготовлен из износостойкого нейлона, чтобы избежать царапин и грязи. Внутренний слой имеет водонепроницаемое покрытие, чтобы избежать промокания. Оснащён креплением на резинке, благодаря чему подходит для рюкзаков разного размера. К заказу доступно шесть цветов.

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Цена $7.49

Повседневная дорожная сумка мессенджер. Может пристегнуть к поясному ремешку, либо носить на плече. Изготовлена из натуральной воловьей кожи. Имеет аккуратную форму, прошита двойным стежком. В сумку помещаются различные вещи — такие, как телефон, наушники, ключи, средства личной гигиены, одежда и даже планшет.

У данной сумки есть передний карман закрывающийся на клепку и двумя емких отделения на замке с молнией. Длину ремня можно отрегулировать. Размер изделия составляет 23 на 15 см. Простая и удобная сумка, отличный подарок для мужчины.

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Цена $19.38 - 22.44

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Обновленная версия одной из лучших электрощеток по соотношению цены/качества, бестселлера X3 от топового суббренда Xiaomi – Soocas. В новой версии установили более мощный мотор с 39 600 об/мин, новые режимы отбеливания, сделали ее более тихой и самое главное добавили быструю зарядку за 4 ч. Как обычно полная защита от воды IPX7. 3 насадки в комплекте, транспортировочный чехол.

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Цена $36.44

Летний комплект одежды для рыбалки Daiwa состоит из шорт и поло. На выбор предлагается внушительный ассортимент по цветовому оформлению. Покупатели могут выбирать из шести размеров. Одежда выполнена из натурального хлопка. Материал быстро сохнет и обеспечивает защиту от ультрафиолета. Заказавших уже почти 400 пользователей, есть много положительных отзывов.

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Цена $17.36

Стандартный датчик 220В для нестандартной возможности управления освещением или некоторой техникой. Мечтали когда-нибудь включать свет по хлопку? Этот выключатель дает вам такую возможность. Программируется довольно просто, можно использовать любой звуковой сигнал.

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Цена $2.39