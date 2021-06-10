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В преддверии демонстрации игр на E3 2021, которую планируется транслировать в воскресенье, 13 июня, в 10:00 по тихоокеанскому времени, Microsoft объявила о своих обновленных планах в отношении Xbox и игр в целом.

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Генеральный директор Сатья Наделла сказал:

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Мы считаем, что Microsoft может сыграть ведущую роль в демократизации игр и в определении будущего интерактивных развлечений. На самом деле есть три ключевых области, в которых, по нашему мнению, мы имеем невероятное конкурентное преимущество: во-первых, наше лидерство в облачных вычислениях. Во-вторых, ресурсы, которые мы использовали для создания нашей службы подписки, Xbox Game Pass. И в-третьих, наша общая направленность на расширение прав и возможностей авторов.

Благодаря огромному количеству сторонних разработчиков Xbox Game Studios, Microsoft теперь может стремиться выпускать по одной собственной игре в квартал по Game Pass. Кроме того, цель - доставить весь этот контент миллиардам людей по всему миру с помощью облачных игр. С этой целью Microsoft подтвердила несколько предстоящих инициатив:

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Xbox работает с мировыми производителями телевизоров, чтобы встроить возможности Xbox непосредственно в телевизоры, подключенные к интернету, без какого-либо дополнительного оборудования, кроме контроллера.

Xbox изучает новые предложения по подписке на Xbox Game Pass, чтобы больше игроков по всему миру могли испытать самые захватывающие и увлекательные игры на разных устройствах, в разных регионах и в финансовых условиях.

Xbox создает свои собственные потоковые устройства для облачных игр, чтобы показывать геймерам доступ на любом телевизоре или мониторе без необходимости в консоли.

Облачные игры через Xbox Game Pass Ultimate будут запущены в Австралии, Бразилии, Мексике и Японии в конце этого года.

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В ближайшие несколько недель облачные игры в браузере будут открыты для всех участников Xbox Game Pass Ultimate. Благодаря поддержке Edge, Chrome и Safari игроки будут на расстоянии одного клика от игры практически на любом устройстве.

Мы находимся на завершающей стадии обновления наших центров обработки данных Microsoft по всему миру с помощью нашего оборудования последнего поколения, Xbox Series X. Это означает, что геймеры увидят более быстрое время загрузки, улучшенную частоту кадров и испытают игры, оптимизированные для Xbox Series X | S.