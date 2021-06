Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

E3 2021 не за горами, но не думайте, что вы узнаете что-то новое о Call of Duty этого года во время самой большой недели видеоигр в году. Согласно новому отчету Video Games Chronicle, который ранее поставлял товары для CoD, игра этого года, вероятно, под названием Call of Duty WWII: Vanguard или просто Call of Duty: Vanguard, будет представлена позже этим летом через игровое событие, аналогичное прошлогоднему CoD Black Ops: Cold War.

реклама

Это может стать разочарованием для нетерпеливых фанатов Call of Duty, но VGC также приносит нам хорошие новости. В отличие от «холодной войны», которая получила лишь несколько ограниченное обновление Верданска после долгого ожидания, сообщается, что Vanguard получит совершенно новую карту острова, вдохновленную тихоокеанским театром Второй Мировой войны. Говорят, эта карта будет значительно больше, чем Верданск, и будет представлен ряд транспортных средств, которые помогут игрокам передвигаться. В качестве последней части позитивных новостей, новая карта Warzone, по всей видимости, будет готова к запуску Vanguard или в ближайшее время.

анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 В полтора раза подешевел 10Tb Seagate -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке -30 000р на 14Tb Toshiba RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 -19 000р на 14Tb Seagate -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Call of Duty WWII: Vanguard разрабатывается компанией Sledgehammer Games, которая начала работу над игрой около двух лет назад. Как следует из названия, игра будет посвящена Второй Мировой войне, но ходили слухи, что действие игры может происходить немного позже войны в 1950-х годах, с возможной альтернативной временной шкалой. Со своей стороны, VGC заявляет, что сюжет игры будет сосредоточен на создании современных сил специального назначения США, процесс, который в основном начался в 50-х годах.

реклама

Activision подтвердила новый премиальный Call of Duty от Sledgehammer, который будет запущен в этом сезоне, но платформы и точная дата релиза еще не объявлены.