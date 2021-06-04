Беспроводная аудио-колонка, со встроенным радиоприемником, имеется функция беспроводной связи Bluetooth, через которую можно связываться с различными мобильными устройствами, разъемы для подключения AUX usb, карт памяти формата TF. Заряжается устройство от USB кабеля.

Можно прослушивать радио на частотах FM, в диапазоне от 80 7-108 мегагерц. У приемника есть высокочувствительная антенна, мощность потребляемой энергии составляет 5 Вт. На панели есть динамик, кнопки управления, для смены режимов и настройки громкости, также выбора радиоволн. Выполнен в ретро-стиле.

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Цена $14.64 - 19.67

Это бюджетные, но довольно популярные смарт часы, под названием COLMI P8 Plus. Они имеют прямоугольный экран, размером 1,69 дюйма. Внешне напоминают часы от Apple. Емкость аккумулятора 190 мАч. Степень водонепроницаемости - IP67. Часы имеют множество функций и датчиков. Также, подключив их к смартфону по Bluetooth, Вы сможете получать уведомления. На выбор много расцветок и комплектаций - с дополнительными ремешками. Цена стандартного комплекта составляет 1853 рубля. Заказавших уже 14517 человек, есть много положительных отзывов.

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Цена $26.57 - 41.44

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Миниатюрные бюсты известных исторических личностей, отлитые из эпоксидной смолы. Сделаны довольно детально и качественно. Можно заказать в качестве украшения интерьера, например, поставив на какую-то полочку или на стол. Каждая фигурка стоит чуть больше ста рублей. Доставка платная, поэтому есть смысл заказывать от двух и более. Среди фигурок можно найти известных музыкальных композиторов, а также героев древнегреческой мифологии. Отзывы оставляют хорошие.

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Цена $0.94 - 2.51

Удобная и функциональная боковая полка на холодильник. Такие решения для дома редко можно найти в супермаркетах. Боковая полка на холодильник позволит значительно улучшить показатели эргономики на кухне, так как на ней можно расположить множество предметов. На ней идеально помещаются приправы и другие принадлежности. Заказавших 1258 человек, 508 отзывов и множество положительных.

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Цена $16.24 - 22.37

Удобный ручной распылитель на 2 литра SNOW FOAM LANCE. На распылителе есть руководство по эксплуатации. С таким приспособлением очень удобно мыть авто. Особо полезно использовать такое решение в труднодоступных, где использование мойки высокого давления может нанести вред элементам авто. Ручной распылитель SNOW FOAM LANCE купили 283 раза, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $14.90 - 16.90

Качественное складное удилище. Размеры: 2,1/2,4/2,7/3,0/3,6 м. Длина в сложенном виде составляет 68 сантиметров. Ручка выполнена из качественного материала EVA, который будет препятствовать скольжению. В описании приведены подробные спецификации удилища. Заказавших уже 15531 человек, есть много положительных отзывов.

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Цена $6.61 - 12.14

Эта маска будет актуальна для тех, кто самостоятельно занимается сварочными работами, на даче или в гараже. Как уже понятно из названия, маска эта относится к серии "Хамелеон", которая автоматически производит затемнение с появлением электрической дуги. Автоматика работает от встроенного аккумулятора, который подзаряжается от вмонтированной солнечной батареи. Фиксация удобная, регулируемая под размеры головы. На выбор есть множество вариантом маски по дизайну. Заказов уже 2687. Отзывы покупателей говорят о неплохом качестве изделия.

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Цена $14.47 - 86.94

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Используются для декоративной обработки заготовок из мягких и твердых пород дерева методом фрезерования. Твердосплавные режущие кромки повышают износостойкость фрез. Стандарт хвостовика 8 мм — можно использовать фрезы с большинством современных моделей фрезеров. По цене, такие наборы у нас дороже раза в 1,5. Заказавших уже 5380 человек, есть много положительных отзывов.

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Цена $11.02 - 13.39