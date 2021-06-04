Скоро выйдет Doogee S86 Pro с инфракрасным термометром, аккумулятором на 8500 мАч и многим другим
Doogee снова собирается ошеломить своих поклонников грядущим Doogee S86 Pro. Усовершенствованная версия Doogee S86 будет иметь несколько новых усовершенствований, включая наличие инфракрасного термометра, аккумулятора емкостью 8500 мАч и многого другого. Doogee S86 Pro обеспечит лучшую производительность, большую память, улучшенные камеры и увеличенное время автономной работы.
Новый смартфон будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Основной изюминкой смартфона Doogee S86 Pro является наличие инфракрасного термометра, который может спасти жизнь в эпоху COVID-19. Смартфон может легко позволить пользователю проверить температуру тела любого человека, не касаясь его. Это прекрасный пример инноваций и инженерной изобретательности от производителя надежных смартфонов.
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Помимо инфракрасного термометра, новое устройство будет оснащено обновленной оперативной памятью на 8 ГБ при сохранении тех же 128 ГБ встроенной памяти. Он будет оснащен 12-нм процессором Helio P60 для лучшей производительности.
В отделе камеры будут некоторые обновления, включая 16-мегапиксельную основную AI-камеру, широкоугольный объектив на 8 мегапикселей и макрообъектив на 2 мегапикселя. Однако четырехкамерная камера уменьшена до тройной задней камеры из-за наличия датчика температуры. Спереди есть 8-мегапиксельная селфи-камера. В новом устройстве будет 6,1-дюймовый дисплей с защитой Corning Gorilla Glass.
Как и его предшественник, S6 Pro будет поставляться с рейтингами IP68 и IP69K и сертифицирован MIL-STD-810.
Doogee S86 Pro поступит в продажу 15 июня и будет продаваться через официальный сайт компании, магазин AliExpress.
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