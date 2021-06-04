Realme GT 5G будет запущен во всем мире в июне
Флагманский смартфон Realme GT 5G дебютирует во всем мире в июне, об этом сообщил генеральный директор Realme Мадхав Шет на саммите компании по 5G в четверг, 3 июня. Китайская компания также планирует выпустить телефон 5G по цене около 100 долларов. К 2022 году, по словам Шета, Realme намерена расширить свою линейку телефонов 5G до более чем 20 моделей, что составляет 70 процентов от всей производимых моделей. В 2020 году у компании было 14 телефонов 5G, что составляет 40 процентов всех ее продуктов, доступных на рынке.
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В марте Realme GT 5G был запущен в Китае с процессором Qualcomm Snapdragon 888 SoC и начальной ценой 2799 юаней. Похоже, именно эта модель выйдет на мировые рынки в июне.
Чтобы расширить свой рынок за счет большего количества телефонов 5G, Realme реструктурирует свой портфель продуктов и делает Realme GT флагманской серией телефонов, как сообщила компания на своем виртуальном саммите 5G.
Шет также заявил, что в июле в рамках серии Realme GT планируется выпустить флагман с фокусировкой на камеру. Однако характеристики нового телефона пока не сообщаются.
Realme планирует в ближайшие три года привлечь 100 миллионов пользователей телефонов 5G. Для достижения своей цели компания планирует открыть в 2021 году более 10 магазинов 5G по всему миру, где ее потенциальные клиенты смогут испытать 5G.
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В 2021 году компания также планирует открыть семь центров исследований и разработок 5G по всему миру. Кроме того, Realme планирует инвестировать 300 миллионов долларов во всем мире в исследования технологий 5G и разработку продуктов.
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