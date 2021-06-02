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С выходом NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti завтра и запуском RTX 3070 Ti 10 июня компания ASUS продемонстрировала свои кастомные модели. К ним относятся модели из серий ROG STRIX LC, ROG STRIX и TUF.

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ASUS поставила водяное охлаждение на NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti с моделью ROG STRIX LC. Конструкция карты отличается угловатым кожухом с большим количеством подсветки как на самой карте, так и на вентиляторах радиатора. Водяной блок внутри кожуха напрямую контактирует с графическим процессором и памятью. Шланг, соединяющий блок с радиатором, длиннее на 600 мм, а радиатор на 240 мм. ROG STRIX LC поставляется с двумя специальными 120-миллиметровыми вентиляторами, оптимизированными как для высоких CFM, так и для высокого статического давления радиатора, а также с третьим вентилятором, скрытым под кожухом.

ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3080 Ti и 3070 Ti оснащены мощным воздушным охладителем, который обеспечивает максимальную производительность и обеспечивает охлаждение видеокарты под нагрузкой. Карта представляет собой 2,9-слотовую карту с угловой конструкцией кожуха. Он оснащен множеством RGB-подсветки, полностью освещающей левый край карты. ROG STRIX RTX 3080 Ti и 3070 Ti имеют металлическую заднюю панель. ASUS использует конструкцию кулера с тремя вентиляторами, используя дизайн Axial-tech, чтобы должным образом охладить карту. В режиме ожидания карта может перейти в режим 0 дБ. Новая печатная плата обеспечивает большее энергопотребление через тройные 8-контактные разъемы питания PCIe. Это позволяет лучше разгоняться.

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Если вам нужно что-то более доступное, линейка ASUS TUF поможет вам. ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti отличаются более доступной ценой и отличной производительностью. Карта не такая мощная, как ROG STRIX GeForce RTX 3080 Ti с дизайном слота 2,7, но имеет конструкцию охлаждения с тремя вентиляторами с вентиляторами Axial-tech и алюминиевой задней панелью во всю длину. ASUS выбрала более незаметный дизайн с более низким профилем на картах серии TUF, полностью черный с особым акцентом RGB на лицевой стороне карты.

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NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti поступит в продажу завтра, 3 июня, по цене 1199 долларов (модель FE), а NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti будет выпущена 10 июня по цене 599 долларов (модель FE). Более дорогие кастомные модели будут иметь более высокую цену.