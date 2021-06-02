ASUS представляет линейку видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti
С выходом NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti завтра и запуском RTX 3070 Ti 10 июня компания ASUS продемонстрировала свои кастомные модели. К ним относятся модели из серий ROG STRIX LC, ROG STRIX и TUF.
реклама
ASUS поставила водяное охлаждение на NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti с моделью ROG STRIX LC. Конструкция карты отличается угловатым кожухом с большим количеством подсветки как на самой карте, так и на вентиляторах радиатора. Водяной блок внутри кожуха напрямую контактирует с графическим процессором и памятью. Шланг, соединяющий блок с радиатором, длиннее на 600 мм, а радиатор на 240 мм. ROG STRIX LC поставляется с двумя специальными 120-миллиметровыми вентиляторами, оптимизированными как для высоких CFM, так и для высокого статического давления радиатора, а также с третьим вентилятором, скрытым под кожухом.
ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3080 Ti и 3070 Ti оснащены мощным воздушным охладителем, который обеспечивает максимальную производительность и обеспечивает охлаждение видеокарты под нагрузкой. Карта представляет собой 2,9-слотовую карту с угловой конструкцией кожуха. Он оснащен множеством RGB-подсветки, полностью освещающей левый край карты. ROG STRIX RTX 3080 Ti и 3070 Ti имеют металлическую заднюю панель. ASUS использует конструкцию кулера с тремя вентиляторами, используя дизайн Axial-tech, чтобы должным образом охладить карту. В режиме ожидания карта может перейти в режим 0 дБ. Новая печатная плата обеспечивает большее энергопотребление через тройные 8-контактные разъемы питания PCIe. Это позволяет лучше разгоняться.
Если вам нужно что-то более доступное, линейка ASUS TUF поможет вам. ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti отличаются более доступной ценой и отличной производительностью. Карта не такая мощная, как ROG STRIX GeForce RTX 3080 Ti с дизайном слота 2,7, но имеет конструкцию охлаждения с тремя вентиляторами с вентиляторами Axial-tech и алюминиевой задней панелью во всю длину. ASUS выбрала более незаметный дизайн с более низким профилем на картах серии TUF, полностью черный с особым акцентом RGB на лицевой стороне карты.
реклама
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti поступит в продажу завтра, 3 июня, по цене 1199 долларов (модель FE), а NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti будет выпущена 10 июня по цене 599 долларов (модель FE). Более дорогие кастомные модели будут иметь более высокую цену.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила