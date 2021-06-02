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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: осциллограф, рюкзак и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
[ ] для раздела Блоги
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RTX 3070 - смотри ЦЕНУ сидя на огнеупорном
Сравнялись цены 3060 и 2060
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке

Портативный тестер электрических розеток

Прибор для тестирования и диагностики электробытовых розеток имеет компактный размер, легкий и удобный в использовании. Представляет собой устройство с двух контактной штепсельной вилкой подключаемой в сеть стационарного электропитания переменного тока с напряжением 220 вольт. Есть 3 световых индикатора чтобы указать наличие: фазы, нуля, заземления. Используется для тестирования офисных розеток, тестирования настенных розеток в школе, лаборатории, фабрике и других социальных областях.

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Цена $9.99 - 11.99

Портативный мини электрический насос GIGA

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Это воздушный насос с расширенным функционалом 3 в 1: воздушный насос, вакуумный насос и фонарик. 

Скорость накачивания воздушным насосом может достигать 180 л/мин, а давление – 3,5 кПа. Этот насос идеально подойдет, чтобы летом на пляже быстро накачать плавательный круг, матрас для плавания и любые другие надувные изделия.

Благодаря компактному дизайну, вес насоса составляет всего 89 г, а его размер сопоставим
с размером ключа. Насос подойдет для большинства случаев в вашей жизни: вы можете взять его с собой куда угодно и когда угодно.

В насос встроен ультра-яркий фонарик со световым потоком от 40 лм до 400 лм. Он имеет 3 уровня освещения. Благодаря встроенному аккумулятору в режиме фонарика GIGA Pump 2.0 может работать до 10 часов, что добавит вам комфорта как на отдыхе, так и в повседневной жизни.

Насос заряжается через порт Type C для быстрой зарядки. Вы можете использовать внешний аккумулятор (powerbank), обычное зарядное устройство или компьютер, что очень удобно в различных ситуациях.

анонсы и реклама
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
-40 000р на 6900XT - цены пошли вниз
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
2Tb Seagate: -30% за пару дней
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

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Цена $33.74

Детектор электромагнитного поля

Аккумуляторный детектор электромагнитного излучения. Обнаруживает и измеряет мощность излучения, выводит все данные на ЖК-экран.

Устройство удобное в использовании и полностью справляется со своими функциями.

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Можно измерить излучение от своих электрических приборов и сравнить их с нормой, а потом сделать выводы.

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Цена $11.30 - 22.42

FNIRSI-5012H цифровой осциллограф

Мультифункциональный осциллограф, данный прибор используется для технического обслуживания различных научно-исследовательских работ. Максимальная частота дискретизации в реальном времени: 500 мс/с. Позволяет определять пиковое напряжение 600 Вольта, а также пропускать аналоговый сигнал на частоте 100 мегагерц.

Ёмкость аккумулятора составляет 3000 миллиампер часов. Прибор может непрерывно используется в течение 8 часов автономно. Оснащен жидкокристаллическим экраном на котором отображается визуальная составляющая измерение. Корректировать и задавать все параметры можно при помощи кнопок.

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Цена $69.01

Коврик для мыши

Любопытные коврики для мыши, где расписаны очень важные для обучения материалы: времена по английскому, горячие клавиши на винде, мерные единицы по математике и т.д.

Очень полезная вещь, если вы школьник или взрослый, который занят обучением владением ПК и изучением английского.

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Цена $1.32

Портативный USB-вентилятор SMARTDEVIL

Этот небольшой вентилятор будет полезен в жаркую погоду тем, кто много времени проводит у компьютера. Он имеет 3 режима скорости и может вращаться на 360 градусов.

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Вы легко настроите его под себя. Подключение осуществляется в USB-порт. Размер вентилятора 12.5х12.5 см, толщина 5 см. Длина кабеля равна 120 см. Резиновые ножки обеспечивают бесшумную работу и отсутствие вибрации на столе. Розовый, белый, синий, три цвета на выбор.

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Цена $10.98

Автомобильный мультимедийный плеер AMPrim

Автомобильный мультимедийный плеер AMPrim – это универсальное решение для авто, которое способно значительно расширить возможности по использованию мультимедиа. На выбор есть разные модификации. Система поддерживает все современные форматы и функционал. Подробнее с техническими спецификациями можно ознакомиться на страничке товара. Заказов уже более 880, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $37.69 - 91.79

Видеорегистратор YI

Качественный видеорегистратор от бренда YI. Такое решение, выполненное в компактном корпусе, будет удобным вариантом для многих автолюбителей. Есть встроенный модуль Wi-Fi, множество современных функций. Устройство способно записывать видеоролики в 1080P с частотой кадров 60FPS. Широкий угол обзора 140°.

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Цена $69.99

Водонепроницаемый рюкзак HwjanFeng

Этот вариант является одним из лучших в своем классе по соотношению цены и качества. Водонепроницаемый рюкзак HwjanFeng отличается простотой и надежностью. Объем обеспечивается за счет удобной спинки. Есть мягкие лямки. Есть возможность все тонко подрегулировать под себя. В магазине есть большой ассортимент по цветовым и исполнению. Заказавших уже 3244 пользователя, есть большое количество положительных отзывов. При заказе можно выбрать доставку товара со склада из России.

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Цена $20.87 - 22.79

Мини-фонарик

Невероятно маленький, но ослепительно мощный карманный фонарик. Его длина не превышает 6 см, при этом мощность светового потока составляет внушительные 3 тысячи люмен. Корпус имеет высокую степень защиты. Фонарик может выдержать погружение в воду на длительное время и на приличную глубину. Работает от аккумулятора. В наличии есть несколько моделей, отличающиеся продолжительностью работы. Важный момент - на максимальной мощности аккумулятор очень быстро садится, поэтому пользоваться ей стоит только в самых крайних случаях.

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Цена $58.02 - 64.84

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