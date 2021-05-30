MSI готовит новую видеокарту SUPRIM к 35-летию в преддверии мероприятия Tech Meets Aesthetic
1 июня MSI проведет мероприятие Tech Meets Aesthetic (Технология встречает эстетику). Ожидается, что на мероприятии MSI анонсирует свои материнские платы AMD X570S, новые ноутбуки, мониторы, корпуса и многое другое. На странице мероприятия Videocardz обнаружил, что у MSI также есть фотографии продуктов, которые еще не были анонсированы, включая фотографию видеокарты SUPRIM, выпущенной ограниченным тиражом к 35-летию.
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MSI SUPRIM 35th Anniversary Limited Edition, вероятно, станет NVIDIA GeForce RTX 3090
Нельзя точно определить, какая это видеокарта на данный момент, так как есть только фотография. Однако можно сказать, что это не будет видеокарта на базе AMD Radeon, поскольку MSI не выпускала никаких моделей SUPRIM для существующих видеокарт Radeon. Это сужает его до видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 серии. Исходя из размера кулера и общего характера продукта, мы можем сделать вывод, что карта будет основана на графическом процессоре GA102 Ampere, либо RTX 3080 Ti, либо RTX 3090. Скорее всего, это будет только RTX 3090, потому что последняя юбилейная карта, Lightning 10th Anniversary, предназначалась только для флагмана RTX 2080 Ti.
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Если видеокарта SUPRIM 35th Anniversary Edition действительно является NVIDIA GeForce RTX 3090, она будет иметь 10496 ядер CUDA, 112 блоков ROP и 328 блоков TMU. Она будет оснащена 24 ГБ памяти GDDR6X, 320 ядрами Tensor и 80 ядрами RT. Что касается подачи питания, карта будет оснащена тройным 8-контактным разъемом питания с TDP 420 Вт, как у обычной модели SUPRIM. Видеокарта SUPRIM 35th Anniversary Edition, вероятно, будет утилизирована, как и другие юбилейные карты, и будет иметь более высокий заводской разгон.
Дизайна видеокарты SUPRIM 35th Anniversary Edition MSI прокомментировала так:
На задней панели выгравированы очертания прошлых поколений, которые внесли свой вклад в накопление опыта и знаний нашей компании. Видеокарта SUPRIM 35th Anniversary Edition построена на основе серии SUPRIM и сохраняет все ключевые функции премиум-класса.
Мероприятие «Tech Meets Aesthetic» состоится 1 июня, что совпадает с анонсом NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti, а также Computex 2021. Поскольку видеокарта SUPRIM в честь 35-летия была на веб-сайте, она, скорее всего, будет объявлена во время этого мероприятия.
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