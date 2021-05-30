Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: камера Xiaomi, компрессор 70mai и другое
Фотоаппарат Fujifilm
Камера моментальной печати Fujifilm Instax позволяет делать снимки и тут же получать их в напечатанном виде. Большинство параметров она настраивает сама, а владельцу нужно лишь решить, что он будет снимать, навести объектив и нажать кнопку. Размер фотографий: 62 мм x 62 мм. Картриджи дешевле купить отдельно, продаются например в М-Видео.
Устройство можно использовать, чтобы снимать селфи, на этот случай предусмотрено зеркальце возле объектива.
Источник питания: две литиевые батареи CR2/DL CR2 (не входят в комплект). В комплекте отправляют фильтры для вспышки и длинный ремешок. В наличии 4 варианта цвета корпуса.
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Цена $149.58 - 169.58
Xiaomi смарт-видеокамера
Представляю Вашему вниманию уличную камеру видеонаблюдения от известной фирмы Xiaomi. Это IP камера, со съемкой в 2К разрешении. Она совместима со смартфонами на Android и IOS, работает по WiFi. Также, есть возможность установки карты памяти. Камера - водонепроницаемая. Цена составляет 4466 рублей + бесплатная Экспресс доставка.
Цена $33.98 - 62.98
Домашняя IP-камера Xiaomi
Компактная IP-камера с широким углом обзора 170°. Может снимать FullHD-видео с частотой до 20 кадров в секунду. Максимальное разрешение: 1920x1080. Камеру можно использовать не только для простого видеонаблюдения, но также в качестве няни или умного видеозвонка. Подключается по Wi-Fi. Управление через фирменное приложение. Встроенные в камеру инфракрасные диоды, позволяют получить более качественную картинку, во время съёмки в темное время суток.
Цена $26.80 - 30.19
Лампа-ловушка для комаров
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Лампа-ловушка - предназначена для уничтожения летающих насекомых: комаров, мух, оводов, пищевой моли, ос и слепней. Ловушка представляет собой портативную лампу со специальными отверстиями через который проходит ультрафиолетовое излучение. Насекомых привлекает свечение прибора ультрафиолетом, они попадают на сетку инсектицидной ловушки и гибнут от поражения током.
Работает от встроенной аккумуляторной батареей на 4000 mA. Заряжается от сетевого адаптера. Продолжительность работы 13-15 часов при полной зарядке.
Цена $10.99 - 13.44
Автомобильный компрессор 70mai
Качественное решение от известного производителя. Компрессор обладает отличными техническими характеристиками. Компрессор может легко нагнетать давление до 7 бар и выдавать до 32 литров воздуха в минуту, чтобы всего за 3 минуты полностью накачать колесо обычного легкового автомобиля или за 6 минут - колесо внедорожника. Есть функция автоматического выключения при достижении определенного давления с функцией памяти.
Вес устройства: 2300 грамм. Устройство отличается тихой работой, высоким исполнением по материалам, отличным функционалом. На верхней панели располагаются цифровой дисплей и кнопки управления девайсом. При заказе можно выбрать доставку со склада из РФ.
Цена $48.35 - 59.27
Тактический фонарик
Многофункциональный фонарик с двумя лампами работает в 5 режимах, включая стробоскоп, имеет магнитное крепление и прищепку. Верхняя часть складывается на 90 градусов, позволяя регулировать угол свечения. Зарядка осуществляется от USB-кабель.
Цена $7.99
Замок без ключа Fipilock
Умный замок с возможностью бесключевого доступа. На корпусе находится сканер отпечатков пальцев, который и открывает замок, если отпечаток совпал. Естественно, для работы такого замка нужно питание, поэтому в комплекте с ним отправляют кабель Type-C для подзарядки встроенного аккумулятора. Несомненный плюсом замка является то, что вы сможете открыть его, даже если забыли ключ. В памяти может храниться до 10 отпечатков. В случае разряда батареи, снизу есть замочная скважина для обычного ключа. Корпус защищён от воды.
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Цена $20.00 - 26.50
Baseus автомобильный освежитель воздуха
Ароматизатор изготовлен из алюминиевого сплава, что делает его прочным и устойчивым к солнечным лучам. Прорывная технология нано-твердой концентрации аромата обеспечивает скорость испарения в 10 раз ниже, чем у жидких ароматизаторов.
Приятный аромат будет наполнять автомобиль долгое время.
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Цена $12.57
Коврик с абстрактным геометрическим рисунком
Интересные коврики с разными оптическими иллюзиями, заставляющими глаза поверить в объёмность обычной плоской картинки. В наличии много размеров: 40x60 см, 50x80 см, 60x90 см, 80x120 см, 80x160 см, 100x160 см, 120x160 см, 140x200 см, 160x230 см, 180x250 см, 200x300 см. Маленький отлично подойдет в прихожую, а покрупнее можно постелить перед диваном в гостиной или спальной комнате. В наличии есть восемь рисунков. Все они чёрно-белые.
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Цена $15.14 - 56.76
Силиконовый складной ланч-бокс
Универсальные контейнеры предназначаются для удобного хранения полуфабрикатов и готовой еды. Они выполнены из пищевого пластика, который не доставляет хлопот в уходе за собой.
Емкости можно хранить даже в морозильной камере, а также разогревать в микроволновой печи. Они хорошо подходят для заготовки блюд на пикник. Контейнеры дополнены крышками, которые герметично их закрывают. Благодаря этому сохраняется аромат, оригинальный вкус и свежесть каждого продукта.
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Цена $2.70 - 18.19
Нож Kershaw 2065 Gravel
Ножи от компании "Kershaw" отличаются прекрасным качеством сборки, механикой и вполне адекватными ценами. Kershaw 2065 Gravel - это надёжный и компактный нож, способный справится с большим количеством повседневных задач. Клинок выполненный из стали 8Cr13MoV, на сегодняшний день, это одна из лучших нержавеющих сталей в бюджетном сегменте, она легко правится, неплохо держит заточку. Клинок с профилем Sheepsfoot Blade обладает прямыми высокими спусками, что при их достаточной ширине делает более комфортной работу по продуктам.
Общая длина: 170 мм. Длина клинка: 64 мм. Толщина обуха : 2,3 мм. Материал клинка: сталь 8Cr13MoV. Твёрдость стали: 57-58 HRC. Финишная обработка клинка: Blackwash. Материал рукояти: Stainless Steel. Вес:78 г.
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Цена $48.71
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