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Apple AirPods Pro оснащен новейшим оборудованием с потрясающим качеством звука. Кроме того, дизайн AirPods Pro компактен по сравнению с AirPods 2. Однако Apple, похоже, разрабатывает третье поколение AirPods, которое будет иметь дизайн, аналогичный дизайну его модели Pro. Более того, AirPods 3 также планируется запустить в конце этого года, возможно, на мероприятии по запуску iPhone 13.

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По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple работает над запуском AirPods 3 в конце этого года. Apple может либо пойти на запуск с пресс-релизом, либо запустить AirPods третьего поколения вместе с iPhone 13. Однако на данный момент это всего лишь предположения, и последнее слово остается за Apple.

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Это не первый раз, когда мы слышим о запуске AirPods 3. Фактически, идея Гурмана согласуется с прошлыми утечками и слухами. Отныне высока вероятность того, что Apple выпустит AirPods 3 в конце этого года. Как упоминалось ранее, AirPods 3 от Apple будет иметь дизайн, аналогичный дизайну нынешних AirPods Pro. Это означает, что AirPods 3 третьего поколения будет иметь меньшую стойку. Кроме того, Apple также работает над новым корпусом для AirPods 3.

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Помимо этого, Гурман также отмечает, что Apple выпустит второе поколение AirPods Pro в следующем году.