В Google Pixel 6 будет использоваться тот же графический процессор ARM, что и в Galaxy S21
По сравнению с Pixel 5, Pixel 6 получил не только достойное обновление дизайна, но и технические характеристики. Согласно информатору, грядущий флагман будет иметь тот же графический процессор ARM, что и Galaxy S21.
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Остается только одна путаница - сколько ядер графического процессора будет у Pixel 6?
Один человек, который пользуется именем akes29 в Твиттере, поделился важной информацией о графическом процессоре Whitechapel, который будет установлен в грядущем Pixel 6. Хотя он уверен, что это будет тот же самый Mali-G78, работающий в Galaxy S21, он не уверен, будет ли он иметь 14 ядер или 24 ядра. Напомним, каждая модель Galaxy S21 с Exynos 2100 оснащена 14-ядерным графическим процессором ARM Mali-G78, поэтому Google также может придерживаться этой конфигурации.
В конце концов, ожидается, что Whitechapel от Google для Pixel 6 и Pixel 6 Pro будет производиться по 5-нм технологии Samsung. Означает ли это, что изготовленный на заказ процессор будет таким же быстрым, как Snapdragon 888 или Exynos 2100? Нет, совсем нет. Согласно ранее опубликованной информации, Google уделяет приоритетное внимание не производительности, а оптимизации использования искусственного интеллекта, машинного обучения и совершенствованию процессора обработки сигналов изображения для камеры.
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Имейте в виду, что Mali-G78 медленнее, чем графический процессор Adreno 660, работающий на Snapdragon 888, но в этом случае Google может подумать, что производительность может быть не такой привлекательной в качестве аргумента для продажи, как оптимизация в других областях.
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