Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: будильник Xiaomi, кроссовки и другое
Часы-будильник Xiaomi
Этот будильник может работать как самостоятельное устройство, так и в системе умного дома Xiaomi. Вы можете установить 16 групп будильников, 8 мелодий на выбор. Каждый раз, время автоматически синхронизируется, когда вы подключаете телефон через Bluetooth. Нажав на будильник, включается подсветка. Продолжительность подсветки может регулироваться, от полного выключения до 30 секунд. Совместим с другим оборудованием Mijia для реализации автоматической регулировки температуры и влажности в помещении.
Цена $12.89 - 36.97
Плазменная ручка
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Эта ручка поможет вам в домашних условиях избавиться от бородавок, папиллом, различных темных точек на лице, нежелательных родинок и даже тату, сделанное по глупости. И все это без боли и аллергии.
Очень крутое изобретение, которое отлично справляется со своей задачей. Очень много заказов и отзывов.
Цена $10.07 - 17.07
Зарядное устройство
Перед Вами беспроводное мощное зарядное устройство от Китайского бренда OEING. Зарядник - магнитный. Мощность 15 Вт. Он, также, является и внешним аккумулятором на 5000 мАч. Интерфейс зарядки - USB TypeC. Размер изделия 70 х 65 х 11 миллиметров. На выбор предлагаются 3 расцветки.
Цена $23.00
Видеофон Poptel V10
Устройство для видеосвязи, используется в качестве дистанционного устанавливаемого модуля в многоквартирных и частных домах, магазинах и прочих помещениях где необходима аудио видео связь. Поддерживает все известные форматы GSM сигнала. В качестве управления используется операционная система Android. Есть встроенная память на 128 Гб и оперативной в количестве 2 Гб.
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Сможете быстро найти необходимую вам информацию через интернет работающей как через wi-fi канал, также через мобильного оператора по sim-карте. Есть разъем для подключения наушников 3,5 мм, сетевой адаптер с USB кабелем для зарядки.
Цена $199.20
Набор бит
Набор металлических бит, из 46 предметов. Используется для строительных и монтажных видов деятельности, при закручивании шурупов, саморезов, шестигранных головок. На изделии установлен магнитный наконечник, который позволяет удерживать крепёж.
Все элементы выполнены из высококачественной стали Cr-V, не ржавеют при контакте с водой, высокая прочность сказывается на долговечности инструмента и обеспечивает устойчивость к нагрузкам. Предусмотренны насадки плоского типа, крестообразного, шестигранного, квадратного, треугольного, звездочка. Сочетается с механическим и электроинструментом.
Цена $10.99 - 13.75
Ремень MEDYLA
Ремень выполнен из специальной канвасной ленты, это прочный и долговечный материал. Он подойдет по разные модели штанов, каждый мужчина сам решит с чем его носить. На сайте можно выбрать длину 110 или 125 см, ширина ремня 3.5 см. Красивая металлическая пряжка имеет размер 6.5х4.8 см. На сайте продавец предлагает 19 разных расцветок.
Цена $5.46 - 6.95
Кроссовки
Кроссовки Li-Ning для ежедневной носки и занятий спортом продаются в девяти вариантах дизайна и размерах с 39 по 46 включительно. Обувь выполнена из дышащего материала, стелька — из вспененного каучука, который обеспечивает отличную амортизацию. Подошва резиновая и оснащена насечками для лучшего сцепления с поверхностью дороги.
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Цена $46.90
3D ковер
Этот ковер украсит гостиную, детскую комнату, а также удивит гостей. Яркий и необычный рисунок. У продавца в продаже есть разные по размеру и рисунку. Качество хорошее. На полу лежит как влитой, не скользит. Мягкий и легкий, по нему приятно ходить.
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Цена $22.36 - 56.96
Вентилятор для барбекю
Ручной электрический вентилятор, используется для разжигания огня в мангале, барбекю, шашлычнице. Его можно взять на природу, также пользоваться на пикниках.
Данный аксессуар изготовлен из пластика с удобной ручкой, сопло выполнено из нержавеющей стали, работает устройства от батареек типа АА. В длину достигает 25 см. Облегчает процесс разжигания костра и уменьшает количество ваших трудозатрат. Кроме того можно использовать для продувки техники от пыли.
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Цена $6.76 - 7.88
Японские кухонные ножи XITUO
Комплект поварских ножей в количестве 10 штук. Среди них ножи для разделки рыбы, мяса, птицы. Есть те которые используется для нарезки овощей и фруктов, чистке, рубки, шинкования. Лезвие выполнено из сплава дамасской стали, которая не только выдерживает различные механические нагрузки, но также обработана антикоррозийным составом.
Отличается высокими режущими свойствами за счёт 15 градусного угла заточки режущей кромки. Ручки выполнены из натурального дерева, имеют ровную скругленного форму, что обеспечивает надежный хват во время работы.
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Цена $5.88 - 66.92
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