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Galaxy S21 Ultra - это вершина того, чем может быть смартфон, и то же самое касается iPhone 12 Pro Max. Ищете ли вы лучший Android или лучший iPhone, эти телефоны являются лучшими на своем рынке, и отрицать это невозможно. На данный момент обе компании можно охарактеризовать как «друзей», когда обе компании конкурируют друг с другом, время от времени наносят друг другу удары. Что ж, на этот раз компания Samsung в США решила выпустить два коротких телевизионных ролика, в которых рассказывается, почему им следует выбирать Galaxy S21 Ultra, а не iPhone 12 Pro Max.

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В первом телевизионном ролике сравниваются фотографии бутерброда с сыром, снятые на Galaxy S21 Ultra и iPhone 12 Pro max. Первый предлагает более высокий уровень детализации благодаря 108-мегапиксельной камере и более яркое изображение. Вы можете увидеть первое видео ниже.

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Вторая реклама дает нам несправедливое сравнение, в котором Samsung сравнивает возможности масштабирования Galaxy S21 Ultra и iPhone 12 Pro Max. Первый может сделать потрясающий снимок луны, если вы используете 100-кратный зум, чего вы никогда не добьётесь с iPhone 12 Pro Max, поскольку для него имеет место быть только 12-кратное увеличение.

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