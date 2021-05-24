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Федеральное бюро расследований заявило, что та же группа онлайн-вымогателей, обвиненных в нанесении ударов по системе здравоохранения Ирландии на прошлой неделе, за последний год также поразила как минимум 16 американских медицинских сетей и сетей быстрого реагирования.

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В сообщении, опубликованном в четверг Американской ассоциацией больниц, ФБР сообщило, что киберпреступники, использующие вредоносное программное обеспечение, получившее название Conti, нацелены на правоохранительные органы, службы экстренной медицинской помощи, диспетчерские центры и муниципалитеты.

В предупреждении не назывались имена жертв, а говорилось только, что они входили в число более чем 400 организаций по всему миру, на которые нацелены «участники Conti».

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Управление здравоохранения Ирландии отключило свои сети в прошлую пятницу после атаки, связанной с Conti.

Атака нанесла ущерб диагностическим службам, помешала тестированию на COVID-19 и вынудила больницы отменить записи на прием. Министр Ирландии, Оссиан Смит, назвал это самым серьезным киберпреступлением, на территории Ирландского государства.

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Правительство Ирландии заявило, что не платило и не будет платить выкуп за предполагаемый ключ.



