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Новая Radeon RX 6900 XT NITRO+ Special Edition получила крутую печатную плату от TOXIC Extreme

Sapphire поставляет свою карту Radeon RX 6900 XT NITRO+ Special Edition с оверклокерской печатной платой
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Один Redditor (u / WeAreDormin), которому удалось заполучить эту премиальную и труднодоступную видеокарту, обнаружил, что NITRO + Special Edition на самом деле имеет ту же печатную плату, что и TOXIC Extreme, которая является флагманской конструкцией Radeon RX 6900 XT. Говоря о RX 6900 XT NITRO + Special Edition, карта является обновленным вариантом оригинального NITRO +, который был выпущен некоторое время назад.

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Sapphire Radeon RX 6900 XT NITRO + Special Edition отличается более высокой тактовой частотой до 2365 МГц и улучшенным ARGB-освещением. Однако при этом Sapphire не упомянула об одном из ключевых обновлений, которое спрятано прямо под кулером, а именно о печатной плате. Как указывалось выше, Radeon RX 6900 XT NITRO + Special Edition имеет ту же печатную плату, что и TOXIC Extreme Edition, которая была разработана специально для графического процессора AMD Navi 21 XTXH.

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Плата Sapphire Radeon RX 6900 XT Toxic Extreme питается от двойного 8-контактного и одного 6-контактного разъемов питания. PCB - это монстр, который использует 18 фаз VRM, из которых 14 предназначены для графического процессора, 2 - для видеопамяти и 2 - для питания SOC. Sapphire использует контроллер Infineon XDPE132G5D для графического процессора, а память GDDR6 питается от контроллера Rectifier IR35217. Он предлагает скорость до 2,7 ГГц + на варианте видеокарты Toxic Extreme, который в настоящее время является самым быстродействующим вариантом на рынке.

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Оверклокеры уже продемонстрировали впечатляющий разгон с частотой 3,3 ГГц + графический процессор AMD Navi 21 XTXH, и мы ожидаем еще более высоких показателей от пользовательских видеокарт RX 6900 XT в будущем.

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