Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: концентратор, видеорегистратор и другое
Магнитное автомобильное зарядное устройство
FDGAO - объединение автомобильного магнитного держателя для телефона и беспроводной зарядки Qi-стандарта. Устройство позволяет использовать смартфон во время поездок без каких-либо неудобств.
Оно имеет мощность 15 Вт. Зарядка - очень компактная, крепится на решетке воздухозаборника. Поверхность держателя оснащена мощными магнитами, надежно удерживающими гаджет, на протяжении всей поездки. Никакого вреда для телефона и его функциональности магнит не наносит. Интерфейс самого девайса - USB TypeC. В наличии доступно 2 цвета - черный и белый.
Цена $10.95
USB считыватель отпечатков пальцев
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Данный биометрический сканер исследует уникальный рисунок пальцев, на руке человека. Корпус выполнен из металла и пластика, сканер может запомнить до 5 отпечатков пальцев, градус касания до 360. Распознавание в течение 2 секунд. Устройство применяют для доступа в систему, в качестве подтверждения учетных записей, авторизации, верификации.
Цена $14.49
Защитная пленка для клавиатуры
Силиконовая пленка для защиты клавиатуры от мусора. Очень тонкая, не мешает работать и нет необходимости клеить. Если пленка испачкалась, её можно легко снять и почистить. Вещь полезная, стоит дешево, не приносит вреда и увеличивает срок службы вашего ноутбука.
Цена $1.12
Адаптер USB 3,0 на Type C
Это специальный переходник, благодаря которому можно подключать любое устройство с USB соединением к смартфону, планшету или к ноуту. В основном используют с флешками, чтобы легко обмениваться файлами. Также можно использовать с Mac. Там обычно недостаточно USB разъемов.
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Цена $0.88
ORICO USB3.0 концентратор
Данное устройство позволяет объединять в себе до 7 различных мобильных устройств. Высокая скорость передачи данных и стабильная работа периферии. Работает от адаптера питания 5 вольт, при токе 2 ампера. Поддержка горячей замены. Корпус выполнен из термостойкого ABS пластика.
Цена $11.69
Автомобильный видеорегистратор SAMEUO U700
Качественный видеорегистратор, который способен снимать видео в формате 1440Р. Выполнен в удобном и компактном форм-факторе, его можно запросто зафиксировать на лобовом стекле. На выбор представлено несколько моделей. Устройство поддерживает почти все современные форматы и функционал. Полные характеристики видеорегистратора можно посмотреть на страничке товара. Заказавших уже 1980 человек, есть большое количество положительных отзывов.
Цена $29.52 - 63.72
Лента-липучка
Нейлоновые ленты нужны для крепления разных аксессуаров в багажнике машины. Цепляются они прямо за обшивку, при этом не портят ее. Можно использовать для огнетушителя, небольших пластиковых канистр и много другого. В комплекте идет 4 штуки, стоят копейки.
Цена $2.52
Набор инструментов для ремонта автомобильных шин
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Аварийный комплект для ремонта бескамерных шин. В комплекте есть специальный штифт расширитель, металлическое сверло и материал для заделки. Данный набор позволяет быстро установить заплатку. Длина сверла достигает 13 см.
Ремонт можно производить без снятия колёс и разбортирования покрышки. Для начала вам нужно извлечь попавшийся саморез или гвоздь, затем сверлом проделать аккуратное отверстие и установить туда материал, срезав остатки ножом.
Цена $1.61 - 4.37
Портативный фумигатор
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Это устройство предназначено для небольших закрытых помещений. В больших скорее всего будет не актуально. Фумигатор работает от USB, можно использовать дома и для путешествий. Удобно использовать на природе, например в закрытой палатке. Это никак не повлияет на организм человека. Работает устройство в связке со специальными пластинами. В комплекте их нет, но, можно заказать на сайте. По информации из отзывов покупателей одной пластины хватает на долго.
Цена $1.23 - 1.95
Немецкий палубный нож
Бортовой нож от MFH представляет собой копию морского ножа ВМС Бундесвера с фиксируемой свайкой. С её помощью можно с лёгкостью развязать любой узел. Смотрится он как минимум необычно, и стоит довольно адекватных денег.
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Общая длина: 190 мм. Длина клинка: 80 мм. Фиксируемая свайка: 80 мм. Вес: 118 г. Материал: Накладок рукояти: пластмасса. Материал клинка и свайки: нержавеющая сталь 440.
Цена $17.95
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