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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: концентратор, видеорегистратор и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
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RTX 3080 Gigabyte в продаже
Еще одна RTX 3080 в продаже

Магнитное автомобильное зарядное устройство

FDGAO - объединение автомобильного магнитного держателя для телефона и беспроводной зарядки Qi-стандарта. Устройство позволяет использовать смартфон во время поездок без каких-либо неудобств.
Оно имеет мощность 15 Вт. Зарядка - очень компактная, крепится на решетке воздухозаборника. Поверхность держателя оснащена мощными магнитами, надежно удерживающими гаджет, на протяжении всей поездки. Никакого вреда для телефона и его функциональности магнит не наносит. Интерфейс самого девайса - USB TypeC. В наличии доступно 2 цвета - черный и белый.

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Цена $10.95

USB считыватель отпечатков пальцев

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Данный биометрический сканер исследует уникальный рисунок пальцев, на руке человека. Корпус выполнен из металла и пластика, сканер может запомнить до 5 отпечатков пальцев, градус касания до 360. Распознавание в течение 2 секунд. Устройство применяют для доступа в систему, в качестве подтверждения учетных записей, авторизации, верификации.

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Цена $14.49

Защитная пленка для клавиатуры

Силиконовая пленка для защиты клавиатуры от мусора. Очень тонкая, не мешает работать и нет необходимости клеить. Если пленка испачкалась, её можно легко снять и почистить. Вещь полезная, стоит дешево, не приносит вреда и увеличивает срок службы вашего ноутбука.

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Цена $1.12

Адаптер USB 3,0 на Type C

Это специальный переходник, благодаря которому можно подключать любое устройство с USB соединением к смартфону, планшету или к ноуту. В основном используют с флешками, чтобы легко обмениваться файлами. Также можно использовать с Mac. Там обычно недостаточно USB разъемов.

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Цена $0.88

ORICO USB3.0 концентратор

Данное устройство позволяет объединять в себе до 7 различных мобильных устройств. Высокая скорость передачи данных и стабильная работа периферии. Работает от адаптера питания 5 вольт, при токе 2 ампера. Поддержка горячей замены. Корпус выполнен из термостойкого ABS пластика.


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Цена $11.69

Автомобильный видеорегистратор SAMEUO U700

Качественный видеорегистратор, который способен снимать видео в формате 1440Р. Выполнен в удобном и компактном форм-факторе, его можно запросто зафиксировать на лобовом стекле. На выбор представлено несколько моделей. Устройство поддерживает почти все современные форматы и функционал. Полные характеристики видеорегистратора можно посмотреть на страничке товара. Заказавших уже 1980 человек, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $29.52 - 63.72

Лента-липучка

Нейлоновые ленты нужны для крепления разных аксессуаров в багажнике машины. Цепляются они прямо за обшивку, при этом не портят ее. Можно использовать для огнетушителя, небольших пластиковых канистр и много другого. В комплекте идет 4 штуки, стоят копейки.

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Цена $2.52

Набор инструментов для ремонта автомобильных шин

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Аварийный комплект для ремонта бескамерных шин. В комплекте есть специальный штифт расширитель, металлическое сверло и материал для заделки. Данный набор позволяет быстро установить заплатку. Длина сверла достигает 13 см.

Ремонт можно производить без снятия колёс и разбортирования покрышки. Для начала вам нужно извлечь попавшийся саморез или гвоздь, затем сверлом проделать аккуратное отверстие и установить туда материал, срезав остатки ножом.

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Цена $1.61 - 4.37

Портативный фумигатор

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Это устройство предназначено для небольших закрытых помещений. В больших скорее всего будет не актуально. Фумигатор работает от USB, можно использовать дома и для путешествий. Удобно использовать на природе, например в закрытой палатке. Это никак не повлияет на организм человека. Работает устройство в связке со специальными пластинами. В комплекте их нет, но, можно заказать на сайте. По информации из отзывов покупателей одной пластины хватает на долго.

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Цена $1.23 - 1.95

Немецкий палубный нож

Бортовой нож от MFH представляет собой копию морского ножа ВМС Бундесвера с фиксируемой свайкой. С её помощью можно с лёгкостью развязать любой узел. Смотрится он как минимум необычно, и стоит довольно адекватных денег.

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Общая длина: 190 мм. Длина клинка: 80 мм. Фиксируемая свайка: 80 мм. Вес: 118 г. Материал: Накладок рукояти: пластмасса. Материал клинка и свайки: нержавеющая сталь 440.

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Цена $17.95

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