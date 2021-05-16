Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В 18:56 В субботу, 15 мая, по восточному времени (15:56 по тихоокеанскому времени) ракета Falcon 9 взлетела со стартового комплекса 39A в космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, Флорида. Он вывел на орбиту 52 спутника Starlink, а также дополнительную полезную нагрузку от двух коммерческих заказчиков: радарный спутник с синтезированной апертурой для Capella Space и спутник Tyvak-0130.





анонсы и реклама 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Starlink - это сеть спутников, которая в конечном итоге обеспечит глобальный широкополосный доступ в Интернет; небольшое количество пользователей в некоторых странах уже используют эту услугу в бета-версии. Бета-версия сервиса была запущена в октябре прошлого года, и на данный момент ее используют более 10 000 пользователей. Пользователи приобретают оборудование, состоящее из антенны, и вносят ежемесячную плату за доступ к услуге.

Большинство текущих бета-пользователей, вероятно, являются техническими энтузиастами, заинтересованными в испытании передовых технологий. Но в будущем эту услугу можно будет использовать для предоставления доступа в интернет для удаленных или сельских районов, где нет или почти нет широкополосного доступа в интернет. Starlink сотрудничает со школами в округе Техас, чтобы опробовать программу предоставления бесплатного доступа в интернет, и получил федеральное финансирование для предоставления интернет-услуг в сельских районах.