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После выпуска обновленной коллекции на прошлой неделе канал YouTube ElAnalistaDeBits сравнил игру, работающую как на Sony PlayStation 5, так и на Microsoft Xbox Series X. Анализ сравнивает частоту кадров и визуальные эффекты игры на консолях следующего поколения. И хотя обе версии почти идентичны с точки зрения графики, они, похоже, имеют некоторые незначительные различия в режиме производительности игры. Кроме того, загрузка на Xbox Series X происходит, по-видимому, быстрее, что, вероятно, связано с лучшей реализацией Microsoft обратной сопоставимости по сравнению с функцией на консоли Sony.

Обе версии игры работают со скоростью 60 кадров в секунду при исходном разрешении 4K. В режиме производительности разрешение снижается до 1440p как на Xbox Series X, так и на PlayStation 5, хотя этот режим предлагает частоту кадров до 120 кадров в секунду на консоли Microsoft, тогда как частота кадров ограничена 60 кадрами в секунду на консоли Sony. Следует отметить, что в производительности Xbox Series X действительно наблюдаются незначительные падения FPS.

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Согласно сравнению, версия игры для PlayStation страдает несколькими графическими ошибками, которые можно увидеть на отметке 1:55 в видео ниже.





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Что касается визуальных особенностей ремастера на обеих консолях - они идентичны.





Mass Effect Legendary Edition теперь доступна во всем мире для PlayStation 4 (PS5 через BC), Xbox One (Xbox Series X | S через BC) и ПК. Коллекция включает оригинальные Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3, а также 40DLC, обновленные и оптимизированные для разрешения 4K. Ниже вы найдете трейлер, выпущенный на прошлой неделе:

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