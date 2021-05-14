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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: наушники Ugreen, ip-камера и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
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Беспроводные наушники Ugreen HiTune T2

HiTune T2 разработан для повседневной носки и безупречной работы и имеет форм-фактор, напоминающий AirPods. Аналогичный дизайн наушников-вкладышей с удлиненным стержнем, который удобно ложится в ухо.

Для подключения к гаджетам используют Bluetooth 5.0. Имеют два режима работы: обычный и игровой. Во втором случае басы звучат насыщеннее, и сокращается задержка звука. Для звонков предусмотрено четыре встроенных микрофона и система шумоподавления. Зарядить гаджет можно с помощью US-кабеля и беспроводной зарядки. Играют наушники около 4 часов от одной зарядки (громкость на максимум), что в сумме с кейсом уже составляет 20 часов. При оформлении заказа можно выбрать доставку из РФ.

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Цена $33.10

YI домашняя ip-камера

Камера с передачей видео потока по ip, качество изображения составляет 1080р, есть интеллектуальная система, которая обнаруживает движение и присутствие человека в помещении. Инфракрасные датчики позволяют вести съемку в ночное время. Контроль за камерой идет через приложение на смартфоне. В камеру встроен модуль беспроводной связи wifi.

Корпус имеет поворотную часть на угол 360 градусов, а также вертикальную регулировку наклона. Камера имеет широкий угол обзора в 140 градусов. Запись с камеры, можно сохранить на карте памяти, емкостью до 128 Гб или в облако (бесплатно первый месяц можно подключить до 5 камер, запись 24 часа). Работает от батареи, или блока питания на 5 вольт.

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Цена $28.60 - 52.00

Настенный домашний барометр

Домашний настенный прибор для измерения температуры, влажности, давления. Объединяет в себе три аналоговых циферблата со стрелками, которых сориентирует вас о состоянии измеряемых параметров. Данный прибор хорошо предсказывает погоду на сутки вперёд, он реагирует на изменение влажности.

Прибор снимает атмосферные данные находясь в помещении или на открытой местности, данное устройство можно использовать как дома так и в различных лабораториях, и даже в авиации. Нормой считывается атмосферное давление на уровне 760 мм ртутного столба при температуре 15 градусов.

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Цена $9.82

Робот-пылесос ILIFE V5s Pro

Гаджет с системой навигации, который определяет площадь для уборки, и наводит там порядок в течение 120 минут. Мощность устройства составляет 20 Вт, заряжается он от сети электропитания с напряжением 220 вольт. Сила всасывания да 1000 Паскаль, этого количества усилия хватает, чтобы собрать мелкие крошки, бумажки, волосы, различную грязь и пыль.

Собираемый мусор помещается в сборнике ёмкостью 0,5 л. Тип пылесоса без мешка, мусор удаляется непосредственно из резервуара. Пылесос работает в режиме влажной и сухой уборки. Позволяет без труда убрать до 150 квадратных метров жилого помещения.

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Цена $131.14

Квадрокоптер

Компактный дрон с возможностью съёмки видео в 4К оснащён встроенным аккумулятором, который обеспечивает полёт длительностью до 12 минут. Гаджет имеет Wi-Fi, GPS, функцию следования и возврата. Взлететь и приземлиться получится нажатием одной кнопки. Управление осуществляется с помощью ДУ-пульта (идет в комплекте).

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Цена $17.07 - 44.18

Держатель для телефона

Простой держатель для телефона в форме прищепки. Это практичное решение, которое можно установить на переднюю панель автомобиля. Основное преимущество держателя в универсальности и максимальной простоте. Все сделано из качественного пластика. Доставка осуществляется со склада из РФ. Заказов уже 74, все отзывы положительные.

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Цена $1.96

Ароматизатор в автомобиль Tensy

Качественный ароматизатор воздуха в автомобиль. Такой вариант удобен для использования не только в авто, но и дома, в офисе. Предназначается для устранения неприятных запахов и придания приятного аромата в кратчайшие сроки. Аромат: бабл гам. Подробнее с товаром можно ознакомиться на страничке в описании. Заказавших 7 человек, все отзывы положительные.

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Цена $2.37

Мощный светодиодный фонарик

  Перезаряжаемый карманный фонарик из алюминиевого сплава. Удобный и недорогой, размером с ладонь, он может проработать около часа в непрерывном режиме.

Имеет три режима свечения + функцию zoom. На боковой грани есть небольшой cob светодиод. Заряжается от обычного USB (кабель в комплекте).

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Подходит для: кемпинга, пеших прогулок, велоспорта, альпинизма, охоты, рыбалки и т. Д.

Мощность: 10 Вт
Расстояние освещения: 100 м
Люмен: 1200

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Цена $1.86 - 4.31

Метательные ножи

Красивые ножи, предназначенные для метания. Предназначены для спортивного метания, но также можно использовать для развлекательных целей. Игрушки опасные, использовать аккуратно! В комплекте чехол на три секции из плотного нейлонового волокна кордура.

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Материал: сталь 65х13.

Длина ножей: 23 см.

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Цена $16.90

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