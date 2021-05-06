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Metro Exodus Enhanced Edition уже вышла на ПК, но как насчет тех, кто хочет насладиться визуальными эффектами на консолях следующего поколения? Что ж, хорошие новости! 4A Games зафиксировала июньскую дату выпуска версий Xbox Series X / S и PS5! Вы можете посмотреть кадры для консоли следующего поколения, запущенные на Xbox Series X, ниже (переходите примерно к отметке 2:20).

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Обе версии для Xbox Series X / S и PS5 будут работать в разрешении 4K, при этом будут иметь полную трассировку лучей и другие эффекты. Между тем, версия Xbox Series S будет работать с разрешением 1080p, но сохранит все визуальные эффекты своих более мощных аналогов.

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Metro Exodus Enhanced Edition выглядит совершенно потрясающе, и ясно, что 4A Games вложили в это много работы, улучшая визуальные эффекты, не жертвуя производительностью.

Что наиболее важно, это было сделано бесплатно для любого существующего владельца оригинальной игры. Учитывая, что это небольшая студия по сравнению со многими другими, замечательно, что они были полны решимости сделать такие значительные технические достижения доступными для всех владельцев Metro Exodus без каких-либо других затрат.

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Metro Exodus Enhanced Edition уже доступна на ПК. Версии для Xbox Series X / S и PS5 поступят в продажу 18 июня и будут бесплатными для владельцев оригинальной версии игры.