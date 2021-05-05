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Практически во всех современных смартфонах Samsung Galaxy замечательно то, что они наполнены всевозможными удивительными функциями, а некоторые из функций позволяют этим телефонам взаимодействовать с устройствами других производителей. Недавнее открытие предполагает, что смартфоны Galaxy действительно можно использовать с контроллерами Nintendo Switch Joy-Con. Но что они делают?

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Смартфоны Galaxy могут использовать контроллеры Joy-Con для увеличения и уменьшения масштаба и даже для фотосъемки.

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Это было обнаружено пользователем Reddit Byotan, который понял, что соединение смартфона Galaxy с Joy-Con очень просто и позволяет управлять камерой. Во-первых, как только контроллер будет сопряжен с контроллером, нажатие на нем кнопки A позволит вам сделать снимок; Кнопки X и Y используются для увеличения и уменьшения масштаба. Эта функция должна работать практически на любом смартфоне Galaxy под управлением Android.





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Процесс сопряжения Joy-Con со смартфоном Galaxy довольно прост. Вам необходимо включить Bluetooth, активировать процесс сопряжения на одном из контроллеров Joy-Con, а затем выбрать активный контроллер в меню Bluetooth телефона. После того, как вы подключились, все готово.





Однако на момент написания эта функция работает только со стандартным приложением камеры, а это означает, что если вы используете сторонние приложения для камеры, эта функция, скорее всего, не будет работать.





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Кроме того, если вы используете Galaxy S21 Ultra или устройство Galaxy Note, вы также можете использовать S-Pen в качестве удаленного затвора и S-Pen Pro, если вы используете Galaxy S21 Ultra.





В любом случае, я считаю, что эту функцию можно использовать для съемки. Всегда удобно иметь дистанционный затвор, и если у вас есть Nintendo Switch Joy-Con, почему бы не воспользоваться этой функцией.