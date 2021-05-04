Паяльная станция QUICKO T12-952 используется для монтажных и демонтажных работ электронных компонентов, различных устройств электроники и бытовой техники. Температура паяльника задается плавной регулировкой энкодера от 200℃ до 480℃. Станция имеет меню с расширенными настройками. В комплект поставки входит набор из пяти жал серии T12 и паяльник с керамическим нагревательным элементом. Паяльное жало разогревается до 183℃ за 8 секунд.

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Цена $26.88 - 49.67

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Пульт ДУ с минимальным количеством кнопок. Можно запрограммировать для управления любым устройством с ИК-приёмником. Хороший вариант для слабовидящих. Кнопки крупные и понятные. Можно переключать каналы, менять громкость, вкл/выкл звук. Сам хочу такой заказать для радиоприёмника бабули, чтобы переключать песни, записанные на карточку, так как комплектный пульт очень мал.





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Цена $3.99

Яркая, настольная светодиодная лампа, с сенсорной регулируемой яркостью. Три режима освещения, тёплый, холодный, смешанный и 3 яркости, часы, будильник, календарь и температура в комнате. Светит ярко, для чтения то что нужно, один минус, инструкция не на русском языке, но разобраться несложно. Работает от аккумулятора и от сети (блока питания нет в комплекте, можно использовать блок для смартфона).

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Цена $20.29

Современный и стильный держатель для наушников объединяет в себе небольшие габариты и функциональность. Помогает максимально удобно организовать рабочее пространство и защитить вашу гарнитуру от механических повреждений.

Подставка для наушников оснащена RGB-подсветкой, 3,5-миллиметровым разъёмом для подключения наушников и двумя USB-портами для подсоединения мышки, клавиатуры и другой периферии. Питание устройства осуществляется от ноутбука или десктопа с помощью USB-кабеля.

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Цена $20.49 - 30.74

Магнитный USB кабель с тремя съемными коннекторами в комплекте (Micro, Type C, 8-pin) позволит удобно заряжать смартфон, планшет и другую электронику примагнитив кабель к коннектору в телефоне одним движением. На конце кабеля имеется встроенный синий индикатор, удобный для поиска мобильного телефона ночью. На сайте можно выбрать разную длину от 0.5 до 2 метров. Также продавец предлагает разные цвета. Отдельно можно заказывать насадки.

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Цена $0.67 - 3.69

Это недорогие кроссовки от Китайского бренда AIRAVATA, с быстрой доставкой в Россию.

Обувь имеет высокую амортизирующую подошву. Достаточную гибкость обеспечивают специальные продольные канавки на подошве. Переднюю часть стопы мягко облегает легкая воздухопроницаемая сетка. Материал изготовления стельки - латекс. Данная модель кроссовок подходит как для мужчин, так и для женщин. В наличии доступно 7 расцветок. Размеры - от 36 до 47. Цена составляет 1158 рублей.

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Цена $12.05 - 15.09

Классическая титановая чашка с проволочными ручками и крышкой. Ручки удобно складываются вдоль стенок чашки уменьшая упаковочный объём. Чашка будет оптимальным выбором для походов и кемпинга. На выбор предлагается несколько вариантов по размерам: 200 мл, 300 мл, 450 мл.









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Цена $16.50 - 26.99

Общая длина: 208 мм. Длина клинка: 90 мм. Ширина клинка: 34 мм. Толщина клинка: 4 мм. Материал клинка: сталь M390. Твёрдость стали: 60-61hrc. Длина рукаяти: 119 мм. Ширина рукаяти: 31 мм. Толщина рукояти: 13 мм. Материал рукояти: титановый сплав/циркониевый сплав. Вес: 150,1 г. Способ открывания: Флиппер/Шпенёк. Другие: нейлоновый чехол на молнии, запасные части для ремонта, запасные накладки G10. Форма клинка: Clip-Point. Тип замка: liner lock.

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