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Материнская плата MSI MEG Z590 ACE Gold Edition была замечена месяц назад, а теперь MSI официально продемонстрировала ее вместе с MEG Z590 UNIFY и MEG Z590 UNIFY-X. Эти новые материнские платы сочетают отличную производительность с привлекательной эстетикой.

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Материнская плата MSI MEG Z590 ACE Gold Edition отличается привлекательным дизайном с золотыми и серебряными вставками. Материнская плата оснащена 19-фазным полностью цифровым VRM с прямым выходом на 90 ампер и питается от двух 8-контактных разъемов. Печатная плата представляет собой 8-слойную печатную плату с памятью DDR4-5600 (OC) МГц. Помимо превосходных возможностей разгона, она также имеет отличные возможности подключения с двумя портами Thunderbolt 4 и 4 слотами M.2.

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Дизайн MEG Z590 ACE Gold Edition впечатляет: MSI установила настоящий радиатор из фольги из 24-каратного золота. Некоторые детали платинового цвета имеют дизайн, напоминающий кольчугу. Дизайн, безусловно, понравится не всем, поскольку в нем слишком много золота.

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У материнской платы MSI MEG Z590 Unify тоже есть младший брат, предназначенный для разгона в модели Unify-X. Оба используют схему зеркального электропитания VRM с 16 + 2 + 1 фазами, интеллектуальными ступенями питания 90 А и титановым дросселем III. Модель Unify-X имеет 2 слота DIMM для разгона и даже была использована для побития мирового рекорда по частоте памяти, подняв скорость DDR4 до невероятных 7200 МГц. Как и MEG Z590 ACE, Unify имеет четыре разъема M.2.





MSI MEG Z590 ACE Gold Edition и MEG Z590 Unify / Unify-X - это материнские платы премиум-класса, созданные для людей с разными эстетическими вкусами, но обе, безусловно, будут иметь премиальную цену, поскольку на стандартную версию MEG Z590 ACE указана цена 500 долларов США в Newegg.