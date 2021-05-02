Мужские кроссовки сочетают модный вид и удобство ношения, имеют специальную подошву из материала с высокой степенью амортизации, благодаря чему значительно снижаются ударные нагрузки. Вязаный адаптивный верх плотно облегает стопу, обеспечивая динамичную и удобную посадку.

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Цена $27.20 - 37.20

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Многофункциональный и современный мультитул, изготовленные из высокоуглеродистой нержавеющей стали. Такая сталь обеспечивает надежную и долгосрочную эксплуатацию инструментов, сводит к минимуму риск коррозии. Мультитул включает в себя несколько приспособлений: плоскогубцы, кусачки, маленькая отвертка плоская, нож, серрейтор, консервный нож, открывалка для бутылок, пила, ножницы, шило, держатель бит, 12 сменных насадок в комплекте. Подойдет для долгих туристических поездок, отдыха на природе и, конечно же, станет полезным в бытовом использовании. В комплект к инструменту идет маленькая черная сумочка, в которой его удобно хранить.

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Цена $22.57

Цифровой двухканальный стерео усилитель мощности звука, обеспечивает выходную мощность 2x50 Вт. Обладает хорошими характеристиками в звуковом диапазоне, низким уровнем искажений и шума. Обеспечивает четкий и мощный звук. На передней панели имеется возможность регулировки уровня громкости звука. Отличное решение для применения в качестве домашнего усилителя для настоящих ценителей отличного звука.

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Цена $20.79

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Настенное портативное зарядное устройство для мобильного телефона. Оно оснащено портом QC3.0 и портом USB. Устройство предназначено для скоростной зарядки гаджетов.

Оно изготовлено из высококачественного поликарбоната. Частота работы переменного тока — 55 Гц. Мощность 40 Вт. Есть жк экран для отслеживания процесса питания, удобный защищенный корпус из термостойкого пластика.

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Цена $13.10 - 17.24

Бюджетный проектор Wanbo T2 поможет вам скрасить долгие вечера. Это простой в настройке, доступный по цене прибор, имеющий совсем небольшой размер и вес. Разрешение - FullHD. Яркость лампы - 5000 люмен. Работает на операционной системе Android. Есть поддержка Bluetooth и WiFi. Присутствует HDMI выход. Максимальный размер проекции - 120 дюймов, на расстоянии 3 метров. Мощность динамика - 3 Вт (всего 2 динамика).

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Цена $172.99 - 177.57

Это устройство было придумано скорее для развлекательных целей. С его помощью можно менять свой голос и шутить над друзьями и знакомыми. Работает в связке с телефоном и компьютером. Вы можете преобразовать свой голос в мужской, женский, детский, грубый, мягкий всего 7 режимов. Дополнительного функционала здесь нет, по заявке производителя полного заряда батареи хватает на 3-4 часа. В комплекте идет сам модуль, аудио-кабель и Micro-USB кабель, все это упаковано в металлический кейс.

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Цена 11.80 - 12.94

Шнурки на магнитах или, как их ещё называют, ленивые шнурки. Очень популярный товар. Тратить время на возню со шнурками мало кому хочется. Но дело даже не в этом. Обычные шнурки имеют свойство развязываться в самый неподходящий момент. С этими такого случиться не должно. Ассортимент магазина предлагает много разных цветов. В комплект кладут мини-отвертку с винтиками для установки замка.

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Цена $1.20 - 1.65

Неплохая 1-DIN магнитола AMPrime 4022D с дисплеем, поддержкой карточек памяти, Bluetooth и т.д. Есть несколько аудио-выходов. Размеры магнитолы: 18,5*9,5*5,6 см. Устройство отличается удобным форм-фактором, большим набором функций. Органы управления расположены удобным образом и интуитивно понятны. Заказавших уже 1990 человек, есть большое количество положительных отзывов. При заказе можно выбрать доставку товара со склада из России.

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Цена $29.63 - 44.87

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Отличная рулетка, маленькая, лёгкая и удобная. Инструкция на русском языке. Без проблем подключилась к приложению Mi Home через Bluetooth. Полный функционал рулетки раскрывается именно с приложением. Записывает все измерения. Плюс можно начертить план комнаты (любой формы) и измерить все стены. Экспорт в галерею полученного плана в виде обычной картинки. Менять настройки рулетки можно только через приложение.

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Цена $34.99