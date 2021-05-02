Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: кроссовки, проектор, мультитул и другое
Кроссовки
Мужские кроссовки сочетают модный вид и удобство ношения, имеют специальную подошву из материала с высокой степенью амортизации, благодаря чему значительно снижаются ударные нагрузки. Вязаный адаптивный верх плотно облегает стопу, обеспечивая динамичную и удобную посадку.
Цена $27.20 - 37.20
Мультитул Ganzo 26 в 1
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Многофункциональный и современный мультитул, изготовленные из высокоуглеродистой нержавеющей стали. Такая сталь обеспечивает надежную и долгосрочную эксплуатацию инструментов, сводит к минимуму риск коррозии. Мультитул включает в себя несколько приспособлений: плоскогубцы, кусачки, маленькая отвертка плоская, нож, серрейтор, консервный нож, открывалка для бутылок, пила, ножницы, шило, держатель бит, 12 сменных насадок в комплекте. Подойдет для долгих туристических поездок, отдыха на природе и, конечно же, станет полезным в бытовом использовании. В комплект к инструменту идет маленькая черная сумочка, в которой его удобно хранить.
Цена $22.57
Douk цифровой усилитель 50 Вт * 2
Цифровой двухканальный стерео усилитель мощности звука, обеспечивает выходную мощность 2x50 Вт. Обладает хорошими характеристиками в звуковом диапазоне, низким уровнем искажений и шума. Обеспечивает четкий и мощный звук. На передней панели имеется возможность регулировки уровня громкости звука. Отличное решение для применения в качестве домашнего усилителя для настоящих ценителей отличного звука.
Цена $20.79
Многофункциональное зарядное
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Настенное портативное зарядное устройство для мобильного телефона. Оно оснащено портом QC3.0 и портом USB. Устройство предназначено для скоростной зарядки гаджетов.
Оно изготовлено из высококачественного поликарбоната. Частота работы переменного тока — 55 Гц. Мощность 40 Вт. Есть жк экран для отслеживания процесса питания, удобный защищенный корпус из термостойкого пластика.
Цена $13.10 - 17.24
Full hd 1080P проектор XIAOMI
Бюджетный проектор Wanbo T2 поможет вам скрасить долгие вечера. Это простой в настройке, доступный по цене прибор, имеющий совсем небольшой размер и вес. Разрешение - FullHD. Яркость лампы - 5000 люмен. Работает на операционной системе Android. Есть поддержка Bluetooth и WiFi. Присутствует HDMI выход. Максимальный размер проекции - 120 дюймов, на расстоянии 3 метров. Мощность динамика - 3 Вт (всего 2 динамика).
Цена $172.99 - 177.57
Преобразователь голоса
Это устройство было придумано скорее для развлекательных целей. С его помощью можно менять свой голос и шутить над друзьями и знакомыми. Работает в связке с телефоном и компьютером. Вы можете преобразовать свой голос в мужской, женский, детский, грубый, мягкий всего 7 режимов. Дополнительного функционала здесь нет, по заявке производителя полного заряда батареи хватает на 3-4 часа. В комплекте идет сам модуль, аудио-кабель и Micro-USB кабель, все это упаковано в металлический кейс.
Цена 11.80 - 12.94
Эластичные яркие плоские шнурки для обуви
Шнурки на магнитах или, как их ещё называют, ленивые шнурки. Очень популярный товар. Тратить время на возню со шнурками мало кому хочется. Но дело даже не в этом. Обычные шнурки имеют свойство развязываться в самый неподходящий момент. С этими такого случиться не должно. Ассортимент магазина предлагает много разных цветов. В комплект кладут мини-отвертку с винтиками для установки замка.
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Цена $1.20 - 1.65
Автомагнитола AMPrime 4022D
Неплохая 1-DIN магнитола AMPrime 4022D с дисплеем, поддержкой карточек памяти, Bluetooth и т.д. Есть несколько аудио-выходов. Размеры магнитолы: 18,5*9,5*5,6 см. Устройство отличается удобным форм-фактором, большим набором функций. Органы управления расположены удобным образом и интуитивно понятны. Заказавших уже 1990 человек, есть большое количество положительных отзывов. При заказе можно выбрать доставку товара со склада из России.
Цена $29.63 - 44.87
Лазерная рулетка
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Отличная рулетка, маленькая, лёгкая и удобная. Инструкция на русском языке. Без проблем подключилась к приложению Mi Home через Bluetooth. Полный функционал рулетки раскрывается именно с приложением. Записывает все измерения. Плюс можно начертить план комнаты (любой формы) и измерить все стены. Экспорт в галерею полученного плана в виде обычной картинки. Менять настройки рулетки можно только через приложение.
Цена $34.99
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