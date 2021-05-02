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AMD сделала все возможное, чтобы производители материнских плат не предлагали поддержку процессоров Ryzen 5000 для настольных ПК на материнских платах X370 на базе AM4. Об этом заявил представитель ASRock, обращаясь к клиентами, которые спрашивали, получат ли они поддержку Zen 3 на старых платах серии 300.

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Похоже, что X370 и остальные материнские платы с чипсетом серии 300 получат поддержку процессора Ryzen только до серии Matisse Refresh Ryzen 3000XT. Для тех, кто задавался вопросом, почему производители материнских плат не выпускают поддержку BIOS для новых процессоров Ryzen 5000 на базе Zen 3, похоже, у нас есть ответ.

Проблема не в том, что производители материнских плат не хотят выпускать BIOS, на самом деле они изо всех сил пытались выпустить поддержку BETA BIOS для всех плат, но AMD активно препятствует им.

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Изначально AMD заявила, что сокет AM4 будет поддерживаться до 2020 года, и, учитывая, что процессоры Ryzen 5000 на базе Zen 3 являются выпуском 2020 года, они также должны попадать в ту же категорию, но похоже, что AMD остановила производителей материнских плат. Фактически, даже платы серии 400, линейки X470 и B450, не имеют официальной поддержки процессоров Ryzen 5000. Поддержка этих продуктов только БЕТА, что означает, что ответственность за ошибки ложится на производителя платы, а не на саму AMD.

Поддержка BETA BIOS для процессоров AMD Ryzen 5000 на материнских платах X370 действительно возможна, но AMD запретила им даже выпуск BETA. Хотя нет никаких причин, по которым процессоры Ryzen 5000 не будут поддерживаться X370. Конечно, некоторые платы имеют ограниченную емкость BIOS, но если пользователи хотят перейти на определенное поколение настольных процессоров, то зачем им мешать.