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На этой неделе на ПК и консолях был выпущен патч Cyberpunk 2077 1.22, в котором представлены новые исправления ошибок и улучшения производительности, которые кажутся более значительными на консолях PlayStation.

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ElAnalisteDeBits собрал несколько новых сравнительных видеороликов, которые демонстрируют производительность игры с последним патчем на консолях старого и текущего поколений. Улучшения более заметны в версии игры для PlayStation 4, поскольку кажется, что частота кадров более стабильна, чем раньше.

Патч Cyberpunk 2077 1.22, похоже, не сильно изменился в версии игры для Xbox One, поскольку производительность, похоже, почти такая же, как и в предыдущей версии игры.

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Улучшение версии Cyberpunk 2077 для PlayStation 4 не вызывает особого удивления, так как игра была удалена из PlayStation Store вскоре после выпуска из-за множества технических проблем и до сих пор не вернулась. В прошлом месяце вице-президент CDPR по развитию бизнеса Михал Новаковски прокомментировал этот вопрос, заявив, что "каждый патч приближает игру к возвращению в PlayStation Store. Вчера мы опубликовали действительно большое обновление и несколько исправлений. Каждый из них приближает нас к возвращению в магазин PSN. Однако, окончательное решение, как вы понимаете, остается за Sony, так что давайте подождем и посмотрим."