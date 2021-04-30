Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В тот же день, когда в одном отчете Samsung Electronics была названа крупнейшим производителем смартфонов в мире, в другом отчете об анализе рынка говорилось, что Samsung утратила лидирующие позиции на мировом рынке смартфонов 5G.

реклама

Корейский производитель электроники занял четвертое место в первом квартале этого года. Его основные конкуренты Apple и китайские производители Oppo, Vivo и Xiaomi расширили свое присутствие за счет новых устройств.

На самом деле падение Samsung на рынке 5G кажется стремительным. Её доля на рынке смартфонов 5G составляла 12,7% в период с января по март по сравнению с 34,6% годом ранее.

анонсы и реклама 10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды 8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену 7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

По данным исследователя рынка Strategy Analytics, Samsung поставила 17 миллионов смартфонов 5G за первые три месяца 2021 года, что на 105% больше, чем годом ранее. Тем не менее, это не помогло компании оставаться на вершине, поскольку ее противники на рынке опережали компанию на быстрорастущем рынке мобильных телефонов 5G.

В целом, мировые поставки смартфонов 5G подскочили на 458% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 133,9 млн единиц в первом квартале.

реклама

«Огромный спрос в Китае, сильный толчок со стороны Apple iPhone и волна недорогих моделей Android привели к рекордному росту смартфонов 5G», - говорится в сообщении Strategy Analytics.

Apple поставила рекордные 40,4 миллиона 5G iPhone по всему миру в первом квартале 2021 года, опираясь на свои высокие показатели - 52 миллиона поставок во всем мире в четвертом квартале 2020 года. Apple iPhone определенно является явным лидером 5G с 30%-ной долей рынка смартфонов 5G во всем мире в этом квартале.

Apple iPhone 12 5G пользуется огромной популярностью в Китае, Европе и США благодаря элегантному дизайну и конкурентоспособной цене.





реклама

Китайские бренды также увидели хороший рост, поскольку они съели долю Huawei на рынке смартфонов 5G в сочетании с быстрым внедрением технологии 5G в Китае.

Данные Strategy Analytics показали, что рыночная доля Oppo увеличилась более чем вдвое с 7,1% до 16,1%, заняв второе место в первом квартале. Поставки смартфонов 5G достигли 21,5 миллиона единиц.

Vivo заняла третье место с долей рынка 14,5% после поставки 19,4 млн смартфонов, что на 646% больше, чем годом ранее.

Xiaomi была игроком № 5 с долей в 12,4%, так как ее поставки смартфонов 5G увеличились на 564% в годовом исчислении до 16,6 миллионов единиц в первом квартале.