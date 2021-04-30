Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: наушники Baseus, генератор озона и другое
Y-START EDC складной карманный нож
Дорогая мужская игрушка. Конструкция довольно интересная.
Материал рукояти состоит из титанового сплава, который применяется в авиации, также он пользуется большой популярностью в качестве сырья для рукояток карманных ножей. Ему свойственна отличная прочность и функциональность.
Общая длина: 171 мм. Длина лезвия: 56 мм. Длина ручки: 120 мм. Толщина лезвия: 3,5 мм. Материал лезвия: 100% настоящий M390. Твердость: HRC60-61. Материал ручки: титановый сплав TC4. Вес нетто: 120 г.
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Цена $64.00
Беспроводные наушники Baseus D02 Pro
Популярные наушники, имеют адаптивную регулировку оголовья, шумоизоляцию, диаметр излучателей 40 мм, а так же bluetooth 5.0. Есть AUX разъём, поддержка iOS и Android, а время работы до 40 ч.
Цена $29.99 (– US $5.00 с промокодом US5D02PRO)
FIVEMI 5 в 1 светодиодная велосипедная фара
Необычный фонарь, поддерживающий массу полезных функций. В их числе звонок, держатель с тугими клипсами для смартфона, встроенная солнечная батарея и несколько разных вариантов свечения. Кроме этого фонарь можно использовать как пауэрбанк для подзарядки телефона.
При оформлении заказа можно выбрать велосипедную фару в комплекте с задним фонарём красного цвета. Он поддерживает работу в 12 режимах.
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Цена $14.92 - 18.96
Настенный выключатель
Встраиваемый выключатель, используется для управления различными приборами и бытовой техникой. Изготовлена из алюминиевого сплава. Есть защитный предохранитель питания на 10 ампер. Данный тип выключателя оснащен светодиодной подсветкой, которая легко сориентирует вас в темноте. Удобный и современный дизайн.
Цена $2.16 - 13.68
Генератор озона для дома
Устройство, которое освежит и дезинфицирует воздух в помещении. Никаких расходников. Озон уничтожит все запахи и бактерии.
・4 режима для удобного управления
・производительность 100 mg/h
Прекрасно подходит для обеззараживания и удаления запахов в туалете, гардеробе, стиральной машине и в холодильнике и т. д.
Цена $17.35 - 25.19
USB-разветвитель ORICO
Корпус концентратора изготовлен из алюминия с интересным дизайном, и на нём имеется крепление для фиксации к монитору. Что довольно удобно и практично. У него 4 высокоскоростных порта формата USB 3.0, закачивание информации на флешки происходит в считанные секунды.
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Цена $7.56 - 14.26
Обложка для паспорта из натуральной кожи
Здесь можно заказать обложку на паспорт высокого качества. Изготавливаются из натуральной кожи. Рисунок тиснения полностью повторяет тот, что изображён на самом документе. Выбрать можно из нескольких цветовых вариантов. Есть также вариант для загранпоездок, дублирующий надписи на английском языке. Кожа обложки довольно толстая, поэтому прослужить должна долго.
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Цена $8.81
Пескоструйный пневматический пистолет
Пистолет для удаления ржавчины или старой краски при помощи мощного потока воздуха смешанного с абразивом. Идеально подходят для удаления небольших точечных очагов коррозии «жучков», а также для обработки литых и штампованных колесных дисков, отбортовок крыльев, порогов и т.д.
Цена $23.99 - 25.99
Автомобильное складное ведро
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Простая, но в то же время функциональная вещь. Можно применять по множеству сценариев использования, например, в качестве средства для хранения и транспортировки вещей, чтобы они не скакали в багажном отделении. На выбор представлено три вариации складного ведра: 3л. 5л. 10л.
Цена $6.99 - 12.99
2-в-1 аккумуляторная угловая шлифовальная машина в цепная пила 11,5 дюймов
Универсальный аккумуляторный инструмент со сборной модульной конструкцией может выполнять задачи углошлифовальной машинки и цепной пилы. Прибор оснащен высокомощным приводом, адаптированным к большим нагрузкам, и аккумулятором емкостью 8000 мАч, заряда которого достаточно для продолжительной работы. Модель удобен в использовании и легко транформируется.
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Цена $32.99 - 93.99
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