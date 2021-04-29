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Первая компьютерная игра с трассировкой лучей и графическим процессором почти готова, поскольку 4A Games сообщила, что Metro Exodus Enhanced Edition выйдет на следующей неделе. Для тех, кто не в курсе, это совершенно новая визуально обновленная версия Metro Exodus, которая будет доступна бесплатно всем нынешним владельцам игры. Для игры Вам понадобится NVIDIA RTX или AMD. RX 6700 и выше.

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Если вы хотите посмотреть обзор Metro Exodus Enhanced Edition до того, как она выйдет на следующей неделе, технические руководители Digital Foundry только что разместили обширное видео, демонстрирующее довольно впечатляющие визуальные эффекты. Игра также станет лучшим стресс-тестом для технологии трассировки лучей NVIDIA и AMD. При работе с 1440p и ультра настройками RTX 3080 превосходит RX 6800 XT на целых 50 процентов. Посмотрите полное видео Metro Exodus Enhanced Edition Digital Foundry ниже (переходите примерно к 37-минутной отметке для сравнения RTX 3080 и RX 6800 XT).

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Вот что вам понадобится для запуска игры ...

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Минимум

Разрешение / производительность: 1080p / 45 кадров в секунду

Настройки качества изображения: Нормальное

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Настройки качества трассировки лучей: Нормальное

ОС: Windows 10 (20 H2)

Ядра процессора: 4 ядра + HT

Оперативная память: 8 ГБ

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Графический процессор: NVIDIA RTX 2060

DirectX: 12

Рекомендуемые

Разрешение / производительность: 1080p / 60 кадров в секунду

Настройки визуального качества: высокое

Настройки качества трассировки лучей: высокое

ОС: Windows 10 (20 H2)

Количество ядер процессора: 8 ядер

Оперативная память: 8 ГБ

Графический процессор NVIDIA RXT 2070 / RTX 3060 / AMD RX 6700 XT

DirectX: 12

Высокие

Разрешение / производительность: 1440p / 60 кадров в секунду

Настройки качества изображения: Ультра

Настройки качества трассировки лучей: высокое

ОС: Windows 10 (20 H2)

Количество ядер процессора: 8 ядер

Оперативная память: 16 ГБ

Графический процессор NVIDIA RTX 3070 / AMD RX 6800 XT

DirectX: 12

Ультра

Разрешение / производительность: 4K / 30 кадров в секунду

Настройки качества изображения: Ультра

Настройки качества трассировки лучей: высокое

ОС: Windows 10 (20 H2)

Количество ядер процессора: 8 ядер

Оперативная память: 16 ГБ

Графический процессор: NVIDIA 3080 / AMD TX 6900 XT

DirectX: 12

RTX Extreme

Разрешение / производительность: 4K / 60 кадров в секунду

Настройки качества изображения: Экстремальное

Настройки качества трассировки лучей: Ультра

ОС: Windows 10 (20 H2)

Количество ядер процессора: 8 ядер

Оперативная память: 16 ГБ

Графический процессор: NVIDIA RTX 3090

DirectX: 12

Версии Metro Exodus Enhanced Editions будут доступны в большинстве крупных магазинов ПК 6 мая. Версии Xbox Series X / S и PS5 появятся позже в этом году.