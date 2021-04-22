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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Bluetooth-динамик, HD проектор и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
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Беспроводные спортивные наушники

Перед Вами TWS стереонаушники от компании TiYiViRi. Это устройство 2 в 1. Первое назначение - самое непосредственное, - прослушивание музыки, просмотр фильмов и т.д. А второе - это внешний аккумулятор для зарядки других гаджетов. Зарядная станция этих наушников имеет батарею на 10 000 мАч, что позволит Вам зарядить сразу несколько смартфонов.

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Цена $17.59 - 19.99

Портативный Bluetooth-динамик

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У колонки есть 4 режима работы: Bluetooth, чтение карты памяти, USB, радио. Для переключения между режимами служит кнопка M. Наличие микрофона позволяет принимать входящие звонки на колонке при её сопряжении со смартфоном. В колонке Bluetooth версии 5.0, обеспечивающим более быструю передачу данных и больший радиус действия. Колонка с легкостью конектится с телефоном, да и не только с ним. Имеет высокую громкость и прекрасное звучание без каких-либо помех и перебоев. Заряда хватает примерно на 10 часов работы.

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Цена $16.78

BYINTEK Mini HD проектор

Портативный мини проектор – современный гаджет, который позволяет насладиться вечерним просмотром любимого фильма в хорошей компании. Он дает возможность получить четкую и яркую картинку на подходящем однотонном полотне, на которое будет транслироваться кинолента. Мини проектор можно использовать так же, как беспроводной дисплей для своего смартфона или планшета. Особенно это актуально во время многопользовательских игр. Для удобства в устройство был встроен динамик, так что пользователю не придется дополнительно заботиться о наличии колонок для вывода звука.

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Цена $77.40 - 116.12

Переходник для розетки

Розетка двойная, с переключателем питания. Устанавливается стационарная сеть переменного тока с напряжением 220 вольт. Внутри установлен предохранитель с номиналом на 16 ампер, защищающий от коротких замыканий и скачков в электросети. Корпус выполнен из пластика, оснащен штатным заземлением.

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Цена $2.56

Набор крючков для пульта дистанционного управления

Ещё одна полезная мелочь от китайцев. Пластиковые цветные крючки универсального применения. Продают комплектом из 2-х штук. Крючок состоит из 2-х частей. Первая приклеивается на стену или любую другую подходящую поверхность, а вторая к предмету, который вы хотите повесить на крючок. Это могут быть какие-то пульты ДУ, к примеру. В общем всё что угодно. Штука интересная и пользуется спросом.

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Цена $0.80 - 0.89

Очки для вождения REEDOON

Качественные очки для водителей с поляризацией. В комплекте к очкам идет крепкий чехол с карабином, чехол из ткани и салфетка для протирания линз. Сами очки выполнены из качественных материалов. В них стоят поляризационные линзы, которые улучшают показатели контрастности как в днем, так и в ночное время.

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Цена $28.45 - 33.20

Автоматический зонт

У нас сегодня поливает дождь и прогноз неутешительный, дожди обещают до конца недели, впору задуматься о зонтике. Вот этот мне приглянулся, да и отзывы от покупателей неплохие. Большой зонт автомат. Не боится сильного ветра, прочные металлические спицы. Ручка деревянная. Красивый дизайн. Цвет черный и синий. Подойдет для мужчин и женщин. Диаметр: 125 см.

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Цена $22.05

Портативный насос Baseus

Компактный и портативный насос от бренда Baseus, который отличается удобным функционалом и высокой производительностью. По своим размерам насос практически идентичен со смартфоном. Очень удобно брать с собой в дальние поездки. На корпусе есть информативный цифровой дисплей. При заказе можно выбрать быструю доставку товара по России. Заказавших уже более 950 человек, есть большое количество положительных отзывов от покупателей.

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Цена $49.99

Фонарик L2 XHP50

Мощный светодиодный фонарь с водонепроницаемым корпусом. Заряжается от usb кабеля. Оснащен кнопкой для переключения режимов освещения. Она также показывает уровень заряда батареи. Степень яркости регулируется от 2 до 4‑х положений. Количества света лампочки 1000 люмен. Максимальное расстояние распространения световых лучей составляет 500 метров.

Мощность работы 5 ватт. Этот бытовой фонарик, отличное дополнение для пеших прогулок по лесу, походов с ночевками, поездок на пикники и загородный отдых, можно взять на рыбалку, охоту. Поможет подсветить при ремонте авто, в делах по хозяйству.

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Цена $9.99 - 21.99

Аккумуляторный паяльник

Электрический беспроводной паяльник. Заряжается через USB кабель. Устройство разбираемое, в комплекте есть дополнительная капсула с припоем. Используется для пайки различных электронных элементов, деталей, радиокомпонентов.

Для того чтобы активировать паяльник, необходимо удерживать кнопку питания более 10 секунд. Работает от аккумуляторной батареи с напряжением 5 вольт. Набирает температуру до 450 градусов, оснащен медным наконечником который точно и аккуратно наносит припаиваемый состав. Диаметр установки жала составляет 49 мм. Есть специальные световые индикаторы для отслеживания уровня зарядки.


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Цена $5.98 - 16.19

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