Acer EL491CRG9 - 49-дюймовый сверхширокий монитор с сертификацией VESA DisplayHDR 2000
Буквально на прошлой неделе мы увидели, что игровой монитор Samsung Odyssey G9 первым получил сертификацию VESA DisplayHDR 2000, а теперь Acer EL491CRG9 стал следующим.
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Acer EL491CRG9 - это 49-дюймовый сверхширокий монитор с разрешением 5120 × 1440 пикселей. Для игр он использует частоту обновления 240 Гц и время отклика GTG 1 мс. Кроме того, он поддерживает как NVIDIA G-Sync, так и AMD FreeSync. Панель имеет соотношение сторон 32: 9, которое может заменить два монитора QHD с соотношением сторон 16: 9.
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Панель имеет кривизну 1000R и технологию Mini LED с 2048 локальными зонами затемнения. Пиковая яркость монитора составляет 2000 нит (кд / м2). Он также имеет 12-битную глубину цвета и 95% цветовой охват DCI-P3. Он имеет три порта HDMI 2.x и один порт DisplayPort 1.x, что на один порт HDMI больше, чем на Samsung Odyssey G9.
Если посмотреть на все особенности Acer EL491CRG9, можно увидеть много общего между ним и Samsung Odyssey G9. Практически все характеристики дисплея у двух мониторов одинаковы. Незначительное различие между дисплеем - это 12-битная глубина цвета у Acer EL491CRG9 и 10-битная глубина цвета у Samsung Odyssey G9. Было бы неудивительно, если бы и Acer EL491CRG9, и Samsung Odyssey G9 использовали одну и ту же панель, поскольку они почти идентичны. Даже у обоих есть «G9» в конце названия.
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Текущая цена Acer EL491CRG9 составляет 14 999 юаней, что составляет 2300 долларов, что вдвое меньше цены Samsung Odyssey G9 в 29 999 юаней, что составляет 4600 долларов. Однако эти цены не являются официальными и могут быть изменены.
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