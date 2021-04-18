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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: умная розетка, программатор и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
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Новая дешевая RTX 3060 в Ситилинке
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Программатор Qianli iCopy Plus

Программатор для электронных компонентов, микропроцессоров, телефонов и прочих цифровых гаджетов. Переносит сохраненные параметры на новую установленную операционную систему. Поддерживает частоту логического процесса. Может подключаться к чипу, через контакты на плате. Поддерживает различные версии андроида.

Показывает информацию о состоянии системы телефона, выводит данные о температуре, батареи питания, параметрах напряжения, текущего тока. Вся диагностика высвечивается на жидкокристаллическом дисплее. Для зарядки используется кабель питания usb.

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Цена $7.99 - 72.45

Точилка для ножей

Настольная кухонная точилка для ножей, оснащена двумя колесными точильными камнями с абразивным покрытием. Процесс заточки происходит путём вращения брусков по режущей кромки ножа. Данное приспособление отличает высокое качество шлифовальных кругов, прочный корпус из полимерного ABS пластика. В каждом колесе есть алмазные включения, которые позволяют увеличить силу притяжения металла и разглаживают лезвие, что делает его острым. Конструкция выполнена с присосками, можно прикрепить к столешнице просто надавив на поверхность. Она позволяет избежать случайных травм исключить сдвиги, а также стабилизировать работу.

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Цена $8.64

Умная настенная розетка

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Встраиваемая розетка с возможностью дистанционного управления через пульт. Кроме того она способна принимать сигнал wi-fi, работает с множеством устройств smart home, что позволяет легко управлять вашим домом с любого устройства Android или iOS. Вы можете удаленно управлять любым из этих выключателей или розеткой из любого места. Возможные варианты со штепсельным разъемом, одним, двумя и тремя клавишами.

Данный выключатель оборудован предохранителем питания с номиналом в десять ампер, что повышает электробезопасность вашего дома, а также защищает бытовые приборы и технику от преждевременного выхода из строя. Допустимая мощность нагрузки равна 3000 Ватт.


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Цена $5.99 - 18.99

Шуруповерт с бесщеточным двигателем

Шуруповерт - один из самых востребованных электроинструментов. Его используют в ремонте и строительстве как профессионалы, так и обычные обыватели. Бесщеточный тип привода мотора, обеспечивает инструменту долговечность и надежность, меньшее электропотребление и низкий уровень шума.

Технические данные: бесщеточный надежный двигатель, патрон под сверла и насадки диаметром до 10 мм, две скорости 0-450 и 0-1500 оборотов в минуту, подсветка. Прибавим к этому отличное качество сборки и материалов (есть мнения, что шуруповерт и есть немаркированная Makita), а также быструю доставку.

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Цена $31.48 - 32.33

Спортивные стикеры на авто

Стильные стикеры для автомобиля в спортивной стилистике могут сильно преобразить внешний облик машины. На выбор есть разные варианты полосок – как одинарные, так и двойные. В магазине представлен большой ассортимент – со всеми вариациями можно ознакомиться на странице товара. На данный момент стикеры были заказаны более 2365 раз, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $4.05 - 4.84

Светоотражающая лента для зеркала заднего вида

Светоотражающая лента для зеркала заднего вида – удобное решение для водителей. Ранее в подборках уже приводились похожие ленты, однако эти варианты являются более эргономичным. Они занимают еще меньше места и отлично впишутся в дизайн. На выбор есть разные варианты лент по расцветке. В наборе идет две штуки. На данный момент товар был куплен 4649 раз, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $0.58 - 0.64

Складной нож из дамасской стали для кемпинга

Полная длина: 22,8 см. Длина лезвия: 9,3 см. Ширина лезвия: 2,1 см. Толщина лезвия: 2,9 мм. Материал лезвия: VG10 Дамасская сталь. Вес: 185 г (включая упаковку). Твёрдость стали: 57HRC. Ручка: Древесина 

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Цена $27.71

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