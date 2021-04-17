Новое устройство Microsoft Office включает наушники Surface 2+
Сегодня утром Microsoft выпустила ряд новых продуктов, в том числе оборудование, специально предназначенное для работы на дому. Главный продукт - Surface Headphones 2+ For Business, ориентированная на производительность версия ванильных наушников Surface 2.
Главное отличие, что они «сертифицированы для Microsoft Teams» благодаря ряду функций, специфичных для видеоконференцсвязи. В Surface Headphones 2+ используется USB-ключ для «надежного соединения», как заявляет Microsoft. Он также оснащен специальной кнопкой Teams и синхронизированными элементами управления вызовами.
Вы также можете подключиться с помощью Bluetooth, что делает Surface Headphones 2+ более совместимым с такими устройствами, как смартфоны.
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Они включают в себя 13 уровней активного шумоподавления, 15 часов автономной работы для голосовых вызовов и матовую черную отделку.
Наушники Surface 2+ для бизнеса теперь доступны для покупки по цене 300 долларов, что на 50 долларов больше, чем стандартные наушники Surface 2.
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